Посеред ночі жінку з 2 дітьми виганяли з залу очікування: скандал в Укрзалізниці

У Запоріжжі на станції Укразалізниці жінку з двома дітьми майже виганяли з платного залу підвищеного комфорту. Там заявили, що нібито дітям у залі "заборонено спати".

Інцидент трапився орієнтовно перед 3-4 годиною ночі. Саме тоді жінка з дітьми чекала на інший поїзд на станції "Запоріжжя 1". Про ті події вона розповіла сама, знавши відео.

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На станції у Запоріжжі жінку з дітьми виганяли з залу

На вокзалі у Запоріжжі жінка з 2 дітьми чекала на наступний потяг у платному залі підвищеного комфорту. Це трапилось посеред ночі.

Жінка пояснила, що вона з 2 дітьми їхала транзитом через Запоріжжя. Поїзд мав відправитися о 3:55. Перед цим жінка з дітьми вирішила відпочити в платному залі підвищеного комфорту. Звісно ж, діти швидко заснули.

Але адміністратор кімнати підійшла з гучною вимогою – "буди дітей!". Нібито в кімнаті відпочинку заборонено спати,

– мовиться в повідомленні.

Коли мати дітей попросила адміністратора показати, де саме в правилах зазначено, що дітям заборонено спати вночі в залі очікуання – їй дали папку з правилами. Проте пояснити, де таке написано, так й не змогли. Врешті цього немає на відео, де видно, як працівниця дає жінці папку.

Під час розмови працівники намагались пояснити матері дітей, що нібито зал призначений для відпочинку, а не для сну.

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Діти прийшли сидіть, а не спать…

– сказали жінці працівники.

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