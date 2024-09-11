Забрудення річки Десна: де виявили найгірші проби води

11 вересня 2024, 16:45
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Автор: Ася Ковальова

Джерело:

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Станом на 11 вересня забруднення річки Десна досягло села Ладинка на Чернігівщині. Найнесприятливіші показники зафіксовані поблизу та на території обласного центру.

Наразі зафіксовано покращення якості води у річці Сейм у Чернігівській області. Також на Сумщині ситуація з водою покращується.

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Води річок на Чернігівщині залишаються забрудненими

При візуальному огляді (річки Десна – 24 Канал) забруднення фіксується точково і не має однорідного характеру. Запах зменшується порівняно з річкою Сейм, на воді спостерігається загибла риба, яка підіймається з дна річки. Нижче по течії – ознаки забруднення не фіксуються,
– пише Міндовкілля.

За прогнозами Укргідрометцентру, забруднення може досягти Київської області у період з 14 по 16 вересня. Однак швидкість його просування знизилася, як і концентрація забруднюючих речовин у руслі річки Десна.

Важливо! Через забруднення річки Десна Київ може залишитися без основного джерела постачання питної води, що становить 70% підготовленої води для міста.

"Найгірші значення основних показників забруднення на річці Десна фіксуються у пунктах селі Боромики та місті Чернігів", – додає Міндовкілля.

Тим часом у Сумській області також спостерігається тенденція до покращення якості води у річці Сейм.