Велика вода у Криму: окупанти кажуть про тисячі постраждалих і кількох загиблих
13 серпня 2021 , 13:23Читать новость на русском
Джерело:ТАСС
Окупанти повідомили, що станом на 13 серпня у Криму від негоди постраждали понад 4 тисячі людей. Наразі також відомо про 2 загиблих.
Окрім того, відомо про щонайменше одного зниклого безвісти. Внаслідок негоди також постраждали понад 50 людей.
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У пунктах тимчасового перебування наразі надали притулок понад 250 людям, серед них – десятки дітей.
В епіцентри негоди опинилося місто Керч. Місцеві вулиці настільки затопило, що довелося змінювати маршрути громадського транспорту.
Що відбувається у Керчі
- Через масштабну негоду, яка накрила місто, людей почали готувати до евакуації. Жителів Керчі закликали підготувати документи та предмети першої необхідності. Зокрема, медикаменти, речі та їжу.
- Найсильніше від стихії постраждали: перехрестя Самойленка та вулиці Борзенко, а також вулиця Єременка.
- Електричний транспорт у місті повністю зупинили.
- Людей закликають бути уважними та обережними і дотримуватися максимальних правил безпеки.