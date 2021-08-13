Велика вода у Криму: окупанти кажуть про тисячі постраждалих і кількох загиблих

13 серпня 2021 , 13:23
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Джерело:

ТАСС

Окупанти повідомили, що станом на 13 серпня у Криму від негоди постраждали понад 4 тисячі людей. Наразі також відомо про 2 загиблих.

Окрім того, відомо про щонайменше одного зниклого безвісти. Внаслідок негоди також постраждали понад 50 людей.

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У пунктах тимчасового перебування наразі надали притулок понад 250 людям, серед них – десятки дітей. 

В епіцентри негоди опинилося місто Керч. Місцеві вулиці настільки затопило, що довелося змінювати маршрути громадського транспорту. 

Що відбувається у Керчі

  • Через масштабну негоду, яка накрила місто, людей почали готувати до евакуації. Жителів Керчі закликали підготувати документи та предмети першої необхідності. Зокрема, медикаменти, речі та їжу. 
  • Найсильніше від стихії постраждали: перехрестя Самойленка та вулиці Борзенко, а також вулиця Єременка.
  • Електричний транспорт у місті повністю зупинили. 
  • Людей закликають бути уважними та обережними і дотримуватися максимальних правил безпеки. 
Зауважте! Ситуація у Керчі ускладнилася у четвер, 12 серпня. Тоді за день випало 78 міліметрів опадів – це відповідає майже двом місячним нормам.
Автор: Мар'яна Бекало