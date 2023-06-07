Миколаїв може залишитися без води: в області під загрозою підтоплення 13 населених пунктів

Після підриву Каховської ГЕС російськими окупантами на Миколаївщині зріс рівень води. Підтоплення загрожує 13 населеним пунктам.

Окрім цього, підняття рівня води спричинило пошкодження мостів. Варто зауважити, що Миколаїв розташований за понад 100 кілометрів від зруйнованої Каховської ГЕС і стоїть на іншій річці – на Південному Бузі, повідомляє 24 Канал.

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Вода підступає до зупинок

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про підйом води у місті.

На Намиві у найнижчій точці пляжу вода підступає до зупинок громадського транспорту. Щоб не йшла далі на проїжджу частину і до будинків – укріплюємо берег. Техніка і комунальники працюють,

– зауважив мер.

У Миколаєві зріс рівень води / Фото Олександра Сєнкевича

Також він оприлюднив відео роботи миколаївських комунальників.

"Укріплення берега на Намиві. Працюють комунальні підприємства Миколаєва та адміністрація Заводського району", – додав Сєнкевич.

Дивіться відео, як у Миколаєві укріплюють берег

За інформацією Суспільне, на Миколаївщині підняття рівня води спричинило пошкодження мостів. Деякі з них пішли під воду.

Своєю чергою, понтонні переправи навпаки треба підтоплювати, щоб зберегти. Цим зараз також займаються комунальники.

Деякі мости на Миколаївщині пошкодилися / Фото Суспільне

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Миколаїв може залишитися без води

В ефірі національного телемарафону голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що через підрив окупантами Каховської ГЕС зруйновано нульову точку водозабору з Дніпра.

Це позначка мінус 10 метрів, вона затоплена та зруйнована. Уряд виділяє кошти на її відновлення. Щодо питної води зараз, то вона є, заповнені сховища. Але при цьому загроза залишається – без води може залишитися Миколаїв,

– заявив Кім.

До Миколаєва 6 червня:

прибули 43 людини з підтоплених районів,

ще силами волонтерів доставили кілька десятків людей, з них 23 – розмістили в Одесі, 6 – залишилися лише на ніч, а потім вирушили до Києва, решта розмістилися самостійно.

"Сьогодні теж прибули кілька десятків людей, це небагато, вони теж розміщені", – зауважив голова ОВА.

У самому Миколаєві зафіксовано збільшення рівня води на 70 сантиметрів. За словами Кіма, загрози немає, але за цією ситуацією спостерігають.

"Наразі реально під загрозою – Снігурівська територіальна громада та 13 населених пунктів уздовж річки Інгулець, тому що до вод Інгульця додалися води Дніпра, в результаті відзначається підвищення рівня води навіть більше, ніж у самому Дніпрі", – зазначив Кім.

У Снігурівській громаді 39 осіб евакуювали всередині населеного пункту, тобто вони розмістилися за місцем. Зниження рівня води очікується завтра.

"На жаль, у Снігурівській громаді зруйновано один міст, затоплено 2, які ЗСУ щойно побудували. Коли вода зійде, можна буде сказати, чи можливе їхнє відновлення. Тобто зараз є 3 неробочі мости, стан двох, сподіваюся, буде задовільним, один – зруйнований", – підсумував очільник області.