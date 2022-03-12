Вода Північнокримським каналом просто так у Крим не піде, – Буданов

У розвідці Міноборони прокоментували плани російського керівництва запустити воду в Крим Північнокримським каналом. Там наголосили, що не все так просто.

Ситуацію з можливим постачанням води в Крим прокоментував глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю "Крим.Реалії".

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Буданов про постачання води в Крим

Глава розвідки зазначив, що росіяни спробують подати воду в окупований Крим, оскільки розуміють, що всі їхні казки про те, що за ці роки вони вирішили питання з водою – не більш ніж пропагандистський крок.

Вони підірвали одну з дамб, частково вода пішла, скажімо так, Північнокримським каналом. Але вода просто не може сама йти – це треба розуміти,

– наголосив Буданов.

Він пояснив, що це складна система гідротехнічних споруд, яка потребує перекачування насосними станціями. Тобто просто так вода туди не пішла і не піде.

Нагадаємо, ще 26 лютого росіяни підірвали дамбу, яка блокувала постачання води на територію окупованого Криму.

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