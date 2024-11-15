У Львові судили водія маршрутки, який збив 11-річного велосипедиста: який вирок йому призначили

У червні 2024 року у центрі Львова водій маршрутки збив 11-річного велосипедиста. Хлопчик помер у реанімаційному відділенні.

Галицький районний суд Львова виніс вирок водієві маршрутки БАЗ і призначив йому 3 роки іспитового терміну. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Zaxid.net.

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ДТП у центрі Львова

Зазначається, що 19 червня 2024 року на виїзді з проспекта Чорновола на вулицю Городоцьку. Володимир Кузів за кермом маршрутки №51 наїхав на 11-річного хлопчика, який переїжджав дорогу на велосипеді на пішохідному переході. Внаслідок отриманих травм хлопчик помер.

У суді водій визнав свою провину та підтвердив обставини ДТП, у вчиненому розкаявся. Також Володимир сплатив матеріальну шкоду батькам загиблої дитини. Батько хлопчика під час засідання повідомив, що претензій до водія не має й не заперечив щодо його звільнення від відбування покарання.

Суддя Галицького райсуду Ольга Павлюк визнала водія маршрутки винним у смертельній ДТП за статтею 286 ККУ та призначила йому 5 років позбавлення волі з вилученням водійського посвідчення на 3 роки. Однак його звільнили від ув'язнення, натомість призначивши 3 роки іспитового терміну. Окрім цього Володимир Кузів має сплатити 36,7 тисячі гривень судових витрат.