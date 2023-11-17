Нетверезі водій та його пасажир напали на прикордонників і відкрили вогонь

На Закарпатті між пасажирами та прикордонниками спалахнув конфлікт. Аби його "загасити" довелося викликати правоохоронців.

Неподалік від річки Тиса прикордонники зупинили автомобіль, в якому перебували водій та його пасажир.

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Напад із пістолетом

Охоронці кордону попросили громадян показати документи. Законна вимога чомусь обурила чоловіків. Вони почали погрожувати прикордонникам фізичною розправою, а потім від слів перейшли до дій і кинулися на своїх жертв з кулаками. Пасажир авто, яке зупинили, навіть відкрив вогонь зі стартового пістолета.

Щоб втихомирити порушників, прикордонникам довелося викликати поліцію.

Агресивних нападників затримали / Фото Держприкордонслужба

Штурмували Тису на надувних кругах

Нещодавно у тому самому регіоні співробітники ДПСУ "впіймали" чергових ухилянтів. Аби потрапити за кордон, ті планували переплисти Тису на надувних "пончиках", але щось пішло не за планом.

Так, на Закарпатті поблизу річки Тиса (де вже втопилося чимало охочих втекти від мобілізації) правоохоронці затримали двох дорослих чоловіків та їх "провідників" – двох неповнолітніх хлопців. Підлітки зізналися, що вони погодилися провести ухилянтів до річки та вказати їм напрямок до Румунії за 100 доларів.

Згодом з'ясувалося, що втікачі від призову обіцяли заплатити не лише дітям. Вони мали викласти з кишень кругленьку суму у розмірі 5000 та 3500 доларів та оплатити послуги організаторам незаконної "мандрівки" за кордон. Тепер і ухилянтами, і організаторами займається поліція.