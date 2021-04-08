Водій українського автобуса, що потрапив у смертельну ДТП у Польщі, не визнає провини

У Польщі районна прокуратура Ярослав висунула обвинувачення водію. Саме він був за кермом українського автобуса, що потрапив в аварію під Кашице 22 березня. Чоловік своєї провини не визнає.
Джерело:Укрінформ
Про це в коментарі ЗМІ повідомила заступниця районного прокурора міста Ярослав Божена Гараш-Волошин. Підозрюваний розповів свою версію того, що трапилось.
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Водія підозрюють у ненавмисному доведенні до автокатастрофи
До підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді щоденної реєстрації у відділку поліції, вилучення закордонного паспорта і заборони виїзду з країни,
– повідомила Гараш-Волошин.
Водію висунули обвинувачення за ненавмисне доведення до катастрофи у наземному русі. Санкція статті передбачає покарання – від 6 місяців до 8 років позбавлення волі.
У справі тривають експертизи
Поки що розслідування лише розпочалось, тривають слідчі дії. Першочергове завдання – встановити причини аварії, для цього проводять експертизи. У прокуратурі наголошують, збір та аналіз матеріалів займе не менше, ніж місяць.
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Що відомо про автотрощу біля Кашице:
- Вночі 22 березня автобус Вроцлав – Чернівці потрапив в аварію.
- Транспортний засіб влетів у відбійник, потім перевернувся та впав у кювет.
- В автобусі було лише 10 людей: 2 водії і 8 пасажирів. Усі – українці.
- Загинув напарник водія. Як виявилось, він був його вітчимом.
- Зазначимо, що на цій самій ділянці дороги на початку березня сталася інша аварія з українцями. Тоді загинули 5 людей, а кілька десятків довелось госпіталізувати.