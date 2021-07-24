Водія, який пропонував поліцейському 200 гривень хабаря, оштрафували на 17 тисяч
24 липня 2021 , 17:15Читать новость на русском
У Чернівцях засудили водія, що намагався дати співробітнику поліції хабар. Він заплатить штраф, у 85 разів більший від суми, яку пропонував правоохоронцю.
Чоловік за 200 гривень просив не складати на нього протокол – його оштрафували на 17 тисяч. Про це йдеться у вироку Садгірського районного суду.
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Що відомо про інцидент
Водій перебував у стані алкогольного сп'яніння та мав протерміноване страхування на автомобіль.
- Щоб уникнути покарання, він поклав поліцейському в кишеню гроші – по 100 гривень за кожне порушення.
Садгірський районний суд оштрафував чоловіка. Той під час засідання розкаявся та визнав провину.
Інші новини про хабарі
- У Хмельницькій області колишнього голову райдержадміністрації засудили до 9 років позбавлення волі. Ексчиновник вимагав та одержав 17 200 доларів хабаря.
- Колишньому чиновнику генеральної прокуратури Вищий антикорупційний суд дав 2 роки в'язниці. Все тому, що він пропонував хабар державному службовцю.
- У Львові СБУ 17 лютого затримала на хабарі начальницю одного з відділів Держпродспоживслужби. Їй загрожувало ув'язнення, але суд вирішив лише оштрафувати.
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