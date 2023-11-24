Витягнув зі смітника та склеїв: у Хмельницькому незаконно звільнили працівника водоканалу

У Хмельницькому керівник водоканалу звільнив працівника. Він зробив це на підставі заяви, яку той після написання порвав і викинув у смітник.

Чоловік вирішив подати до суду та попросив визнати його звільнення незаконним. Він працював на водоканалі протягом 42 років.

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Незаконне звільнення

Працівник МКП "Хмельницькводоканал" звернувся до суду з проханням скасувати наказ про звільнення його з посади заступника начальника автоцеху підприємства. А також поновити його на цій посаді та стягнути з підприємства середній заробіток за час вимушеного прогулу у розмірі 105 732 гривні й 10 000 гривень моральної шкоди.

Позивач працював на водоканалі з 1981 року. Спочатку був водієм, а вже у 2017 року став начальником автоцеху. Минулого року, 2 грудня 2022 року, його перевели на посаду заступника начальника автоцеху.

За словами чоловіка, згодом між ним та керівником підприємства виникли виробничі непорозуміння. Мова йшла про пониження чоловіка у посаді чи звільнення.

На тлі суперечностей він власноруч написав заяву про звільнення його з посади за угодою сторін. Проте чоловік передумав і у відділі кадрів порвав і зім'яв свою заяву та викинув її у смітник.

Невдовзі йому стало відомо, що керівник наказав працівникам відділу кадрів склеїти цю заяву, зареєструвати та подати йому на підпис. Тоді він скерував заяву про відкликання своєї заяви на звільнення за угодою сторін, однак відповіді не отримав, а 31 грудня 2022 року був звільнений,

– пояснили деталі справи в суді.

Так, чоловік подав позов у суд, в якому просив скасувати цей наказ про звільнення та поновити його на посаді. Хмельницький міськрайонний суд частково задовольнив позов. Він визнав незаконним та скасував наказ водоканалу про звільнення заступника начальника автоцеху з посади, поновив його на цій посаді та стягнув з підприємства на його користь 105 732 гривні заробітної плати за час вимушеного прогулу й 8 000 гривень моральної шкоди. Однак водоканал подав апеляцію.

Апелянт зазначив, що, висновок суду про незаконність звільнення є необґрунтованим, оскільки факт домовленості між працівником та роботодавцем про звільнення за згодою сторін – доведений. Також підприємство заявило про помилку в обрахунку середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Апеляційний суд звернув увагу на зім'ятий, з ознаками склеювання, вигляд заяви про звільнення, яку написав позивач. Хмельницький апеляційний суд (ХАС) визнав недоведеним аргументи апелянта про те, що він знищив її після резолюції керівника, через декілька днів після подачі.

Остаточне рішення суду

ХАС підтвердив правильність висновку місцевого суду про незаконність спірного наказу й наявність підстав для поновлення позивача на посаді. Окрім цього, він констатував, що при обчисленні середнього заробітку за час вимушеного прогулу суд припустився помилки.

У постанові суду зауважується, що суд помилково обрахував середньоденний заробіток з середньої заробітної плати за листопад-грудень 2022 року, тоді як слід брати виплати за останні два календарні місяці роботи, що передували звільненню, тобто, за жовтень-листопад 2022 року.

В результаті, апеляційний суд частково задовольнив апеляційну скаргу "Хмельницькводоканалу". Він змінив рішення суду першої інстанції у частині стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу й стягнув з підприємства 105 285 гривень, з якого підлягають сплаті відповідні податки та інші обов`язкові платежі. У решті рішення суду ХАС залишив без змін.