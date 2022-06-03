Водолази знайшли у Десні авіаційну бомбу ФАБ-500: у Генштабі показали її знищення
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Водолази-сапери на дні Десни знайшли вибухонебезпечні предмети. Зокрема мовиться про бомбу та декілька снарядів.
Варто відзначити, що вибухівку в річці знайшли після деокупації території. Про це у Генштабі розповіли 2 червня.
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Водолази ліквідували артилерійський снаряд
Уже перевірили близько трьох гектарів площі дна ріки та берега. Виявлено авіаційну бомбу ФАБ-500 та декілька артилерійських снарядів 152 міліметрів, які були знищені на місці,
– розповів Єгор Ошкало.
Варто пригадати, що Ошкало є командиром групи водолазів-саперів Державної спеціальної служби транспорту Міністерства оборони України.
Водолази ліквідували ворожу вибухівку: дивіться відео
У Генеральному штабі Збройних Сил України розповіли, що водолази працюють в складних умовах, адже на річці:
- велика швидкість течії;
- слабка видимість;
- Десна забруднена корчами, деревами;
- її мулисте дно з просіданням ускладнюють пошуки.
"Проте сапери наполегливо, з запалом, виконують завдання та поступово повертають жителів звільнених територій до безпечних умов життя", – повідомили у Генштабі ЗСУ.
Останні знищення ворожих боєприпасів: важливе
- 2 червня в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що ліквідували другу за добу якірну міну ворога. Попередньо відомо, що у морі був шторм, який зірвав кріплення мін і їх принесло до берега.
- Попередньо відомо, що це вже орієнтовно 5 міна за тиждень, адже окупанти замінували море.
- Зокрема речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що точна кількість вибухонебезпечних предметів у Чорному морі наразі невідома, але експерти вважають, що їх може бути до 600. Мовиться про 400 – 600 мін.
- У Київській міській військовій адміністрації повідомили, які райони столиці мають найбільше закладеної вибухівки ворога. Зокрема мовиться про парки, які досі не можна відбудувати, бо там є міни, нерозірвані снаряди та бомби.
- Зокрема найбільше мін у районі Пущі-Водиці, біля Виноградаря, у районі Святошинського лісопаркового господарства, на автомобільних дорогах у напрямку Житомира та Вишгорода.
- Також багато вибухонебезпечних предметів у парках та скверах міста. Тому людей закликають не наближатись до фортифікаційних споруд чи їх залишків в певних парках та скверах. Повний список читайте за посиланням.
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