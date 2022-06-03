Водолази знайшли у Десні авіаційну бомбу ФАБ-500: у Генштабі показали її знищення

Водолази-сапери на дні Десни знайшли вибухонебезпечні предмети. Зокрема мовиться про бомбу та декілька снарядів.

Варто відзначити, що вибухівку в річці знайшли після деокупації території. Про це у Генштабі розповіли 2 червня.

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Водолази ліквідували артилерійський снаряд

Уже перевірили близько трьох гектарів площі дна ріки та берега. Виявлено авіаційну бомбу ФАБ-500 та декілька артилерійських снарядів 152 міліметрів, які були знищені на місці,

– розповів Єгор Ошкало.

Варто пригадати, що Ошкало є командиром групи водолазів-саперів Державної спеціальної служби транспорту Міністерства оборони України.

Водолази ліквідували ворожу вибухівку: дивіться відео

У Генеральному штабі Збройних Сил України розповіли, що водолази працюють в складних умовах, адже на річці:

велика швидкість течії;

слабка видимість;

Десна забруднена корчами, деревами;

її мулисте дно з просіданням ускладнюють пошуки.

"Проте сапери наполегливо, з запалом, виконують завдання та поступово повертають жителів звільнених територій до безпечних умов життя", – повідомили у Генштабі ЗСУ.

Останні знищення ворожих боєприпасів: важливе

2 червня в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що ліквідували другу за добу якірну міну ворога. Попередньо відомо, що у морі був шторм, який зірвав кріплення мін і їх принесло до берега.

Попередньо відомо, що це вже орієнтовно 5 міна за тиждень, адже окупанти замінували море.

Зокрема речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що точна кількість вибухонебезпечних предметів у Чорному морі наразі невідома, але експерти вважають, що їх може бути до 600. Мовиться про 400 – 600 мін.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, які райони столиці мають найбільше закладеної вибухівки ворога. Зокрема мовиться про парки, які досі не можна відбудувати, бо там є міни, нерозірвані снаряди та бомби.

Зокрема найбільше мін у районі Пущі-Водиці, біля Виноградаря, у районі Святошинського лісопаркового господарства, на автомобільних дорогах у напрямку Житомира та Вишгорода.

Також багато вибухонебезпечних предметів у парках та скверах міста. Тому людей закликають не наближатись до фортифікаційних споруд чи їх залишків в певних парках та скверах. Повний список читайте за посиланням.

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