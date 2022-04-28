Російський ворог продовжує зосереджувати свої сили на Донбасі, зокрема, на Луганському напрямку. Окупанти нищать все на своєму шляху, люди залишаються без жодних комунікацій. Мовиться про світло, газ та водопостачання.

Водопостачання у Лисичанську можливо відновити лише по завершенню війни

Так, у Лисичанську майже повністю відсутнє водопостачання. І відновити його можливо лише після завершення бойових дій. Про це повідомив керівник Лисичанської міської ВЦА Олександр Заїка.

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Крім того, очільник Лисачанська рекомендує мешканцям міста по можливості евакуюватись. А, за його словами, вона є.

Де ще відсутнє водопостачання на Луганщині

Централізована подача води повністю відсутня у:

Рубіжне

Попасна

Частково відсутня або обмежена у населених пунктах:

Лисичанськ

Новодружеськ

Привілля

Крім того, окупанти пошкодили силовий кабель, який заживлював основний водозабір Сєвєродонецьку. Тому в місті також є проблеми з централізованою подачею води.

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