У Львові та Луцьку після російських атак і знеструмлень виникли проблеми з тиском води. В обох містах водопостачання продовжує працювати, однак у частині будинків можливе зниження тиску.

Про це повідомили в Львівській та Луцькій міських радах.

Яка ситуація з водою у Львові?

У Львові через ранкове знеструмлення насосних станцій внаслідок російської атаки виникли перебої в роботі системи водопостачання. Наразі воду подають до всіх будинків міста.

Більшість об'єктів уже відновили електропостачання, ще дві насосні станції працюють від резервного живлення.

Водночас на верхніх поверхах деяких будинків можливий знижений тиск води. Зокрема, це стосується вулиць Мазепи, Щурата, Тичини, Хвильового, Юрія Липи, Під Голоском, Панча та Варшавської.

Що відбувається з водопостачанням у Луцьку?

Станом на 7:00 КП "Луцькводоканал" забезпечувало подачу води на рівні близько 1400 кубічних метрів на годину.

У частині міста водопостачання вже відновили до належного рівня. Однак у північно-східній частині Луцька, зокрема на вулицях Рівненській, Захисників України, Конякіна, а також на частинах вулиць Молоді та Соборності, досі зберігається знижений тиск.

Аварійні бригади працюють над розповітренням мереж та обстеженням підвищувальних насосних станцій. Усі свердловини й станції водоочищення працюють на максимальній потужності.

У водоканалі зазначають, що споживання води зараз удвічі перевищує середні показники. На роботу обладнання також впливають перепади напруги та погодинні відключення електроенергії.

Мешканців Луцька закликають максимально обмежити використання води, щоб допомогти системі швидше стабілізуватися.

Нагадаємо, у ніч проти 20 листопада російські війська масовано атакували Львів та область ракетами й ударними безпілотниками. Повітряна тривога тривала майже шість годин. У Львові російський удар припав на квитковий термінал залізничної станції "Скнилів", де загинули двоє людей. Також пошкоджено гуртожиток, автомобілі та об'єкти інфраструктури.