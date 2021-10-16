У воду впали понад 20 дітей: в Індонезії потонули 11 школярів
16 жовтня 2021 , 10:35Читать новость на русском
Джерело:"Сіньхуа"
В Індонезії під час шкільного заходу на березі річки Чаміс у воду впала 21 дитина. Внаслідок трагедії загинули 11 школярів.
Трагедія сталася в індонезійській провінції Західна Ява. Загалом участь у заході брали 150 учнів
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Тіла загиблих вже підняли на поверхню. Інших дітей вдалося врятувати. З них 2 – госпіталізували.
Наразі також невідомо, чи є зниклі безвісти внаслідок трагедії.
На Полтавщині підліток отруївся алкоголем
- Трагедія сталася на Полтавщині у селі Водяна Балка Диканської селищної ради. У день села 15-річний хлопець отруївся алкоголем.
- Коли прибули правоохоронці, у юнака не прослуховували ні пульсу, ні дихання.
- Рятувати юнака прибули дільничний офіцер поліції Максим Макаренко та помічник чергового Дмитро Колісник.
- На щастя, їм вдалося врятувати хлопця.
- У поліції розповіли, що "після серцево-легеневої реанімації їм вдалося відновити дихання та серцебиття в юнака".
- Згодом хлопця госпіталізували. Наразі він перебуває під наглядом медика.
- Працівники ювенальної превенції встановлять обставини інциденту.
- Відповідні правові рішення ухвалюватимуть за результатами перевірки.