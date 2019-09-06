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      Андрій Воропаєв

      Военная разведка Украины – инсайды невидимого фронта

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      Военная разведка Украины – невидимый и ценный фронт
      Военная разведка Украины – невидимый и ценный фронт / Фото из открытых источников

      Работа Главного управления разведки Минобороны оказывается публичной раз в году – 7 сентября в день военного разведчика. Все остальное время "Остров" (название по факту расположения на киевском Рыбальском острове) практически незаметен для широкой публики. Но при этом его деятельность – определяющая в условиях интенсивной "гибридной" войны, с растущим спектром несиловых действий.

      И скорее всего эта работа – достаточно эффективная. Это подтверждает хотя бы то, что всех украинских "шпионов" и "диверсантов" враг по определению записывает в сотрудники ГУР МО Украины. Хотя военная разведка по численности кадрового состава значительно уступает другим национальным спецслужбам.

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      Кроме того, все внутренние разборки в оккупированном Донбассе, в ходе которых утилизировали "мотороллу", "захара", "гиви" и других бандитов, автоматически записаны на счет украинских военных разведчиков. При этом не нужно быть интеллектуалом, чтобы понять, что наличие подобных персонажей в стане врага наносит ему больше вреда, чем их отсутствие. Более того, в узких кругах не является секретом, какая именно спецслужба РФ в интересах какой группы влияния "зачистила" данных маргиналов.

      Показательно и другое. Российская пропаганда крайне неохотно сообщает о многочисленных фактах диверсий против объектов российской операционной армии на оккупированных РФ территориях Донбасса. Речь идет о взрывах складов с боеприпасами, выведением из строя командных пунктов, узлов связи и некоторых современных образцов "росвоенторга". Вот здесь точно не обошлось без слаженной работы агентуры и спецназа украинской военной разведки

      С момента создания сотрудники ГУР МО Украины привлекалась к процессам международного военно-технического сотрудничества. Речь идет как о сопровождении внешних контрактов, так и о развитии национального ОПК. В условиях вооруженной агрессии России такая сфера стала критически важным направлением. В первую очередь, в части снабжения украинской армии дефицитными вооружениями и боеприпасами.

      Отдельное стратегическое направление – вытеснение РФ с ее традиционных рынков вооружений путем радикального подрыва экономической основы кремлевского режима. К примеру, в настоящее время РФ столкнулась с санкциями США на рынке стран Латинской Америки, традиционном рынке РФ. Причина – авантюра Путина в Венесуэле. Понимание этих нюансов дает Украине дополнительные аргументы, чтобы противостоять России и занимать ее рыночные ниши.

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      Сотрудники государственных спецэекспортеров неоднократно отмечали, как внезапно снимались с участия в значимых тендерах за рубежом конкуренты, представляющие российские аналоги. И потом, в очень узком кругу, становилось известно о тонкой, кропотливой работе военных разведчиков по выявлению российских схем обхода режима международных санкций: каналов поставок и финансирования, ключевых посредников и т.п.

      В условиях прекращения ВТС Украины с РФ ключевым направлением военной разведки Минобороны является обеспечение критического импорта из этой страны и его замещение за счет собственного производства или других государств.

      Важно понимать, что специфика ОПК Украины – в его исторической заточенности на ремонт и модернизацию вооружений и техники, произведенных в РФ (как правило, разработанных еще при СССР). Соответственно комплектующие и запчасти на многие образцы можно раздобыть или в РФ, или в тех странах, где налажено их лицензионное производство.

      К сожалению, проблемы здесь возникают не только со странами, которых можно отнести к условным сателлитам России (Беларусь, Болгария, Сербия). Довольно долго приходится решать вопросы поставок взрывчатки, вооружений и комплектующих и из стран, которые на словах заявляют о поддержке Украины. Здесь часто оказываются результативными механизмы неофициальной негласной работы военных разведчиков. Ведь важно не только найти там нужный Украине товар, но и обеспечить процесс его доставки.

      Собеседник из "Острова" рассказывает, что практически каждый крупный контракт требует активных усилий разведки в части обеспечения критического импорта. Ведь без определенных запчастей невозможно ни выполнить внешние контракты, ни поставить качественное вооружение и технику украинским воинам. Наиболее важными направлениями критического импорта остаются бронетанковая отрасль и авиастроение. Без привлечения разведчиков они были бы нежизнеспособными. К примеру, в 2014-м украинским спецслужбам понадобилось 5 месяцев, чтобы организовать критический импорт после разрыва ВТС с РФ.

      Нужно осознавать, что российские спецслужбы имеют серьезный опыт противостояния подобным операциям. Это заставляет украинских разведчиков быть изворотливее и умнее врага. Ведь в случае срыва "критического" импорта в Украине лягут десятки предприятий ОПК, а боевые части в зоне проведения ООС останутся без прикрытия в виде модернизированных танков, БМП и БТР.

      Накануне Дня военной разведки Украины важно помнить, что в реалиях беспощадной гибридной войны с сильным и коварным врагом, разведчикам нужна поддержка народа и государства. Их фронт не видим, но им крайне важно знать, что их вклад в Независимость страны ценят, в них верят и всегда ждут с задания.

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      Автор: Андрій Воропаєв
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Російська пропаганда Санкції Публікації
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