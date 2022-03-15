Вогнеборці врятували сім'ю із собакою з охопленого пожежою будинку Києва
15 березня 2022 , 09:41Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал Олексія Гончаренка
Російські окупанти 15 березня обстріляли Святошинський район Києва. Боєприпаси влучили у 2 багатоповерхівки.
З одного з будинків вогнеборцям вдалось врятувати сім'ю з собакою. Тварину звати Берта.
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Собаку та її господарів евакуювали з п'ятого поверху. Власник чотирилапої Берти побажав президенту Росії Володимиру Путіну смерті.
Врятована тварина: дивіться відео
Обстріл Києва
Росіяни 15 березня вкотре завдали удар по столиці. Боєприпаси влучили у 2 багатоповерхрових будинки Святошинського району. Там вже знайшли двох загиблих.
Крім цього, пошкодили 1 будинок в Подільському районі. На місцях працюють рятувальники та медики. Кількість постраждалих уточнюють.
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