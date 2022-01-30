Вогневі випробування нової потужної гаубиці "Богдана" – Техніка війни

В Україні завершено попередні вогневі випробування САУ "Богдана". Під час тестування військові здійснили 450 пострілів на дальність 42 кілометри.

Якими ще зброярськими новинами запам'ятався тиждень, що минає – дізнайтесь у програмі.

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Літаки-розвідники США та рейтинг найпотужніших армій світу

​• Збройні сили США залучили найновіші засоби для контролю російської армії поблизу кордонів України. Наразі в небі над Україною та вздовж лінії розмежування з Росією працюють 2 літаки-розвідники: новітній літак CL-650 ARTEMIS та стратегічний БПЛА RQ-4 Global Hawk.

​• Відстежувати армію Росії у режимі онлайн Україні допомагають 2 дрони США. На постійному чергуванні перебувають Global Hawk RQ-4. Дрони-розвідники передають українській армії точні координати російських військових їх кількість і тип техніки.

​• Україна піднялася в рейтингу найпотужніших армій світу. Зі 140 країн українська на 22 місці. Про це свідчать дані рейтингу військової потужності Global Firepower Index 2022. На першому місці традиційно залишається армія США.

​• Підрозділи ППО 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого провели навчальні стрільби з переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger класу "земля-повітря". Stinger є найбільш масовим засобом боротьби з повітряними цілями, що перебувають на озброєнні іноземних армій.

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​• Канада на 3 роки продовжить та розширить військову тренувальну місію UNIFIER. Крім цього, країна-союзник вирішила ділиться розвідувальними даними з Україною. Така допомога обійдеться Канаді у 280 мільйонів доларів США.

​• Рада дозволила Силам тероборони використовувати стрілецьку зброю. За відповідне рішення проголосували 278 народних депутатів.

"Ягуари" для французької армії та літаки C-130J-30 для Єгипту

​• Франція починає озброюватись броньованими "Ягуарами". "Колісні танки" оснащені гарматами калібру 40 міліметрів. Постачання бронемашин відбуваються в рамках програми Scorpion.

​• Індія планує замовлення нової партії самохідних гаубиць К9 калібру 155 міліметрів. Міноборони країни хоче пересадити на майбутні 200 нових САУ одразу два полки самохідної артилерії.

​• Державний департамент США схвалив продаж уряду Єгипту 12 транспортних літаків C-130J-30. Продаж літаків відбудеться за програмою міжурядових закордонних військових продажів.

Цікаво В Україну прибула "четверта пташка" із допомогою зі США: цього разу 81 тонна патронів

​• Зброярська компанія США Lockheed Martin опублікувала видовищне відео. На ньому зображено нові підходи виконання військових завдань. Поєднуючи знання різних галузей, видів озброєння та засобів управління в єдину систему, компанія демонструє, що запобігати загрозам та катастрофам, що з'являється — можна швидше ніж раніше.