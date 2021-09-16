Вогонь розпалювали там, де його палили до нас, – один із туристів про вибух багаття у Карпатах

Один з членів групи, яка відпочивала в Карпатах, розповів деталі вибуху, який забрав життя 2 чоловіків. За його словами, ніхто з туристів й досі не розуміє що могло вибухнути.

За словами Ореста Малиша, вони розвели вогонь на місці, де його розпалювали ще до них. Туристи встигли зварити їжу та вкласти дітей спати.

Цікаво Лікарі розповіли про стан постраждалих від вибуху у Карпатах туристів

Неушкодженими залишилися 3 чоловіків

Увечері Орест Малиш та ще 2 його товаришів вирішили піти у ліс по дрова. Саме тоді й пролунав вибух. Усі, хто був на базі, окрім дітей, постраждали.

Розпалили вогонь на горі, на місці, де раніше палили його до нас. Зварили їсти і сиділи грілись біля вогню. Дітей вклали спати. Десь за 1,5 години вирішив дров назбирати і пішов за ними. В цей момент стався вибух на місці вогнища. Що саме вибухнуло ми не знаємо,

– розповів чоловік.

Дружині Ореста, яка зараз в Івано-Франківській обласній лікарні, зробили операцію. Жінка серед постраждалих отримала найважчі травми.

Вибух вогнища в Карпатах: коротко про головне

Туристи з Коломиї приїхали на відпочинок у село Вороненко Надвірнянського району, на полонину "Під-Берди".

Вони розвели багаття, аж раптом пізно ввечері пролунав вибух, унаслідок якого загинули 2 чоловіків. Ще 4 туристів опинилися в лікарні.

За однією з версій поліції, причиною вибуху міг стати снаряд з часів Другої світової війни.

Текст публікації Ореста Малиша

Друзі, новини ширяться швидко. Щоб не було викривлених історій напишу коротко тут що сталось.

Ми були в горах з друзями. Нас було 10 дорослих і 2 діток наших. Розпалили вогонь на горі на місці, де раніше палили його до нас. Зварили їсти і сиділи грілись біля вогню. Дітей вклали спати. Десь за 1.5 год вирішив дров назбирати і пішов за ними. В цей момент стався вибух на місці вогнища. Що саме вибухнуло ми не знаємо.

Факти:

2 хлопців померли

4 дівчат з різними опіками і рваними ранами

1 хлопець з дрібними порізами

3 хлопців в порядку без ран ( всі були в різних сторонах за дровами)

З дітьми все добре, вони буди далеко.

Дівчата в обласній лікарні в Івано-Франківську. Дружина в найважчому стані і зараз на операції

Будь ласка, не розповсюджуйте неправдиву інформацію. Це все що я знаю на даний момент.

Будемо вдячні за молитовну підтримку. Всі відписати і відповісти на дзвінки не можу. Дякую за розуміння.