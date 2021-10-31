Скільки вже вакцинувалося людей на вокзалах України: Укрзалізниця похвалилася кругленькою цифрою
Джерело:Пресслужба Укрзалізниці
Укрзалізниця розгорнула Центри вакцинації вже на 30 вокзалах українських міст. Ба більше, щеплення від коронавірусу отримали там понад 20 тисяч осіб.
Вакцинуватися у таких центрах може будь-який охочий. Потрібно лише або мати декларацію із сімейним лікарем, або прийти в пункт із паспортом і ідентифікаційним кодом. Сама процедура є безкоштовною.
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На вокзалах яких міст можна отримати щеплення від COVID-19
- Львів
- Рівне
- Ковель
- Івано-Франківськ
- Ужгород
- Чернівці
- Одеса
- Миколаїв
- Харків
- Дніпро
- Кривий Ріг
- Кам’янське
- Маріуполь
- Краматорськ
- Київ
- Ніжин
- Коростень
- Вінниця
- Хмельницький
- Тернопіль
- Сміла
- Куп'янськ
- Шепетівка
- Помічна
- Броди
- Черкаси
- Суми
- Коломия
- Запоріжжя
Додамо, що 30 жовтня також запрацював Центр вакцинації на вокзалі станції Полтава-Південна.
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В яких містах Укрзалізниця відкрила Центри вакцинації / Інфографіка Укрзалізниці
Темпи вакцинації в Україні
- Вакцинувалися від коронавірусу в Україні вже понад 10 мільйонів людей.
- Зокрема, 29 жовтня був новий рекорд. За добу вакцинувалися 317 209 жителів України.
- Тоді одну дозу отримали 232 698 людей, а повністю пройшли курс вакцинації 84 511 осіб.
- Загалом повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 377 032 людини (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).
- Від початку кампанії медики провели 17 400 008 щеплень (і першою, і другою дозами).
На вакцинованих українців багато обмежень не діють / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу