На вокзалі у Гомельській області помітили завантаження білоруської техніки на поїзди

Росіяни продовжують використовувати територію Білорусі як свій військовий плацдарм. Окрім того, ворог може залучити до війни в Україні бойову техніку підконтрольного сусіда.

Відкриття нового фронту на кордону з Білоруссю наразі оцінюється як малоймовірне. Втім, варто зважати на те, що росіяни можуть використовувати сусіда у своїх інтересах.

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Білоруська техніка на поїздах

Білоруси помітили завантаження їхньої військової техніки на поїзди. Підготовка бойових машин до транспортації була помічена на вокзалі міста Хойники, що поблизу Гомеля.

Активістам вдалося зібрати повний перелік техніки, яку було завантажено на потяги:

20 БМП-2;

6 розвідувальних бойових машин БРМ-1К;

танки Т-72Б – 12 одиниць;

122-міліметрова гаубиця "Гвоздика" – 6 одиниць.

Також на потяги було завантажено броньовані та медичні МТ-ЛБ, БПЗМ-2 та ЗІЛ-131. Повідомляється, що у товарний вагон солдати завантажували ящики та дошки.

Ситуація у Білорусі: останні новини

Україні не варто повністю відкидати можливість нападу з білоруського кордону. На думку білоруського опозиціонера Франака Вячорки, пам'ятати про шанс такого розвитку подій треба завжди, принаймні поки при владі у Білорусі Лукашенко.

Активісти помітили, як у Білорусі розвантажували великий ешелон з військовою технікою. За підрахунками, мова йшла як мінімум про 40 одиниць. Окрім того, були помічені пасажирські вагони, в яких перевозили особовий склад.

Велику колону військової техніки було також зафіксовано на Пінському напрямку. БТРи та інша бойова техніка були помічені червоними квадратами. За припущенням активістів, це було зроблено для того, щоб приховати бортові номери машин, щоб згодом їх було неможливо відслідкувати. Наказ про нанесення на техніку червоних квадратів міг бути відданий з Москви.

Лукашенко зрозумів, що Росія програє у війні з Україною, тому хоче показати, що він був не при справах і зробити винним лише Путіна. Самопроголошений диктатор не хоче нести відповідальність за свою співпрацю з агресором.

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