У низці міст України повідомили про замінування: надійшла інформація про вибухівку

У Тернополі та Рівному мешканців і гостей міста просять не підходити надто близько до вокзалу. Це пов'язано з тим, що надійшла інформація про можливе мінування. Також про можливу небезпеку повідомили у Вінниці.

Ворог надзвичайно небезпечний. Він не лише обстрілює українські міста ракетами, а ще й може влаштовувати провокації. Однією із них цілком могла бути інформація про замінування у Тернополі, Рівному та інших містах.

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В яких містах була інформація про мінування

Журналіст Андрій Цаплієнко розповів, з яких міст надійшла інформація про можливе замінування.

Кропивницький. Там шукають вибухівку на Центральному ринку.

Там шукають вибухівку на Центральному ринку. Вінниця. Спеціальні служби працюють на Центральному ринку, а також залізничному вокзалі.

Спеціальні служби працюють на Центральному ринку, а також залізничному вокзалі. Хмельницький. Відомо про можливе замінування залізничного, автовокзалу, овочевого ринку.

Відомо про можливе замінування залізничного, автовокзалу, овочевого ринку. Рівне. Шукають вибухонебезпечні предмети на залізничному, а також автовокзалі.

Шукають вибухонебезпечні предмети на залізничному, а також автовокзалі. Тернопіль. Туди надійшли повідомлення про можливе закладання вибухівки у залізничному вокзалі, а також Центральному універмазі.

Людей евакуювали з вокзалу Тернополя

Як розповів мер Тернополя Сергій Надал об 12:33, з приміщень залізничного вокзалу, а також Центрального універмагу евакуюють людей. Наразі там працюють служби, які займаються пошуком вибухонебезпечних предметів.

Є інформація про можливу провокацію і закладену вибухівку. Будь ласка, не йдіть у цьому напрямку і не підходьте близько до будівель. Деталі повідомлю згодом,

– наголосив він.

Вже об 13:17 надійшла з'явилось повідомлення від глави Тернопільської ОВА Володимира Труша. Він зазначив, що "інформація про замінування не підтвердилась". Фахівці ретельно оглянули споруди, в які буцімто могли закласти вибухівку, та не виявили її. Тож він закликав громадян повертатись на свої робочі місця.

Невдовзі надійшла інформація і з Рівного. Там спецслужбам повідомили про ймовірне замінування відразу кількох об'єктів. У Нацполіції, передає Суспільне, станом на 13:00 за всіма вказаними адресами влаштовують перевірку на наявність вибухівки.

Самі повідомлення службовці отримали близько 12:00. Тоді повідомлялось про можливе мінування як залізничного, так і автовокзалу. Крім того, під загрозою була вулиця, неподалік якої розташований центральний ринок.

На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи та всі екстерні служби. Вибухотехніки із кінологами обстежують приміщення, із яких евакуювали громадян, та прилеглі території,

– зауважила пресофіцерка поліції області Юлія Мозоль.

Що стосується Вінниці, то інформація про можливе замінування там надійшла близько 12:30. Правоохоронці вже перевіряють об'єкти на наявність вибухонебезпечних предметів.

Станом на 13:49 у Хмельницькому також перевіряють три об'єкти, які можуть бути замінованими. Відповідну інформацію повідомила начальниця сектору комунікації обласного управління Національної поліції Інна Глега, передає Суспільне. Зараз на місцях працюють вибухотехніки.

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