У низці міст України повідомили про замінування: надійшла інформація про вибухівку
Джерело:телеграм Сергія Надала
У Тернополі та Рівному мешканців і гостей міста просять не підходити надто близько до вокзалу. Це пов'язано з тим, що надійшла інформація про можливе мінування. Також про можливу небезпеку повідомили у Вінниці.
Ворог надзвичайно небезпечний. Він не лише обстрілює українські міста ракетами, а ще й може влаштовувати провокації. Однією із них цілком могла бути інформація про замінування у Тернополі, Рівному та інших містах.
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В яких містах була інформація про мінування
Журналіст Андрій Цаплієнко розповів, з яких міст надійшла інформація про можливе замінування.
- Кропивницький. Там шукають вибухівку на Центральному ринку.
- Вінниця. Спеціальні служби працюють на Центральному ринку, а також залізничному вокзалі.
- Хмельницький. Відомо про можливе замінування залізничного, автовокзалу, овочевого ринку.
- Рівне. Шукають вибухонебезпечні предмети на залізничному, а також автовокзалі.
- Тернопіль. Туди надійшли повідомлення про можливе закладання вибухівки у залізничному вокзалі, а також Центральному універмазі.
Людей евакуювали з вокзалу Тернополя
Як розповів мер Тернополя Сергій Надал об 12:33, з приміщень залізничного вокзалу, а також Центрального універмагу евакуюють людей. Наразі там працюють служби, які займаються пошуком вибухонебезпечних предметів.
Є інформація про можливу провокацію і закладену вибухівку. Будь ласка, не йдіть у цьому напрямку і не підходьте близько до будівель. Деталі повідомлю згодом,
– наголосив він.
Вже об 13:17 надійшла з'явилось повідомлення від глави Тернопільської ОВА Володимира Труша. Він зазначив, що "інформація про замінування не підтвердилась". Фахівці ретельно оглянули споруди, в які буцімто могли закласти вибухівку, та не виявили її. Тож він закликав громадян повертатись на свої робочі місця.
Невдовзі надійшла інформація і з Рівного. Там спецслужбам повідомили про ймовірне замінування відразу кількох об'єктів. У Нацполіції, передає Суспільне, станом на 13:00 за всіма вказаними адресами влаштовують перевірку на наявність вибухівки.
Самі повідомлення службовці отримали близько 12:00. Тоді повідомлялось про можливе мінування як залізничного, так і автовокзалу. Крім того, під загрозою була вулиця, неподалік якої розташований центральний ринок.
На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи та всі екстерні служби. Вибухотехніки із кінологами обстежують приміщення, із яких евакуювали громадян, та прилеглі території,
– зауважила пресофіцерка поліції області Юлія Мозоль.
Що стосується Вінниці, то інформація про можливе замінування там надійшла близько 12:30. Правоохоронці вже перевіряють об'єкти на наявність вибухонебезпечних предметів.
Станом на 13:49 у Хмельницькому також перевіряють три об'єкти, які можуть бути замінованими. Відповідну інформацію повідомила начальниця сектору комунікації обласного управління Національної поліції Інна Глега, передає Суспільне. Зараз на місцях працюють вибухотехніки.
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