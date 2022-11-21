"Підтримуємо Путіна та російську армію": росіяни в Австралії провели обурливий мітинг

Навіть опиняючись у цивілізованих країнах, росіяни залишаються варвами. Цього разу вони влаштували шабаш в Австралії.

Росіяни обвішалися колорадськими стрічками та одягнулися у якесь лахміття, яке водночас намагалися стилізувати під форму російської армії та старовинне вбрання. Росіяни верещали, що вони – "на сторожі руського міра в Австралії".

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Цікаво, що "патріоти" не квапляться на свої болота. Вони сидять у затишній для життя Австралії та волають про свою любов до Росії та підтримку Владіміра Путіна.

Адекватні люди цікавляться: що робити з "патріотами". Можливо, час депортувати їх у Росію, яку вони так люблять?

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Російську пропагандистку депортували з Німеччини

Тим часом росіянку Юлію Прохорову, яка дуже гучно "любила" Росію у Німеччині, вже депортують. Росіянка знущалася з українців, які перебували у Європі, та кричала про начебто якісь "перемоги" Росії. Окрім того, Прохорова пробивала дно своїми тіктоками.

Водночас тепер все закінчилося. Цивілізований світ закритий для Прохорової. Жінка повертається у Росію.

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