Волинь посеред березня засипало снігом: у мережі показали фото

На Волині сьогодні, 15 березня, випав сніг. Сніговий покрив становить вже понад 9 сантиметрів.

Містяни опублікували кадри зимової казки посеред весни. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Захід Головне".

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Волинь засипало снігом

У мережі повідомляють, що сніг випав у різних населених пунктах області. Зокрема, зима прийшла до сіл Жиричі та Гірники Ковельського району. Снігом засипало також Волицю, Шацьк та Видраницю.

На Волині випав сніг / Фото "Захід Головне"

Користувачі соцмереж дивуються такій погоді та діляться фотографіями й відео засніженої Волині.

Волицю засипало снігом: відео _olenka_

На Волині випав сніг: відео ann.nutkiv

У Видраниці випав сніг: відео Катіріни Мігдаль

До слова, раніше синоптики прогнозували сніг та ожеледицю на дрогах. Зокрема, там попереджали, що погода в Україні значно погіршиться, а температура повітря – суттєво знизиться.

Засніжений Шацьк: відео Влад Мальцев

Представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що 15 – 16 березня активні атмосферні фронти зумовлять дощі у західних і північних областях із переходом у сніг. Зокрема, у Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській і Сумській областях.