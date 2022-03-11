Волинь, Житомирщина, Тернопільська та Рівненська області – повітряна тривога

У низці областей України знову лунає повітряна тривога. На Волині людей попередили про небезпеку близько 11:06.

Водночас повітряна тривога залунала також на Житомирщині. На Рівненщині про загрозу заявили близько 11:03.

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Об 11:12 надійшло повідомлення про тривогу на Тернопільщині.

Людей закликали негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій повітряної тривоги. Нехтувати цим правилом не можна. Воно рятує життя.

До теми дивіться відео про те, як минула в Україні ніч проти 11 березня:

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