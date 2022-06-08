На Волині адміністрація школи зафарбувала малюнок російського корабля, який залишили випускники

В Іваничівському ліцеї №1 випускники на прощання зі школою вирішили намалювали малюнок із російським кораблем, який у перші дні повномасштабної війни атакував острів Зміїний та був відправлений у легендарному напрямку. Однак викладачі не оцінили сучасний патріотизм.

За кілька днів після нанесення, його зафарбували. Це спровокувало скандал. Очільниця навчального закладу зазначила, що малюнок не був узгоджений із керівництвом школи.

Читайте також У Києві з'явився мурал із псом-сапером Патроном: перші фото

Зазначається, що випускники потратили на створення картини цілий день. 30 травня патріотичний малюнок прикрасив подвір'я школи. Однак 6 червня на його місці зявився чорний квадрат. Журналісти спробували розібратися, чому керівництво школи прийняло таке рішення.

Очільниця навчального закладу Марія Шевчик розповіла, що випускники малювали картину без відома директора школи та класного керівника.

Я до цього не причетна... Вони ввечері прийшли самі. Класний керівник, про це не знала. Директор школи – теж, – розповіла директорка ліцею.

За її словами, у навчальному закладі зовсім немає традиції малювати щось перед школою. Проте місцеві жителі надіслали журналістам фото з попередніх років, де на порозі школи випускники малювали різноманітні зображення.

Директорка апелює до того, що акція не була погоджена. Саме через картину довелося стерти.

Якби попередили, то може хай би й малювали, але я після цього класному керівникові сказала, не могли б намалювати вони гарно ту картину і здати нам. В нас куточок слави є. Ну, щоб помістити там,

– додала Марія Шевчик.

Чим саме не сподобався дирекції патріотичний малюнок випускників, вона так і не пояснила.

Випускники станцювали вальс на руїнах

Випускники школи № 134 у Харкові станцювали вальс на руїнах свого навчального закладу. Вони зізнаються: мріяли геть не про такий останній дзвоник, проте 5 червня все-таки прийшли до школи.

Не обійшлося й без прощального вальсу. Утім, через російських окупантів випускники змушені були танцювати його на руїнах.

Прийти на останній дзвоник змогла лише третина класу. Частина школярів через російську агресію виїхали з міста.

Одна із випускниць школи, 16-річна Валерія, вразила мережу зворушливим фото у випускній сукні на тлі руїн школи.

Харківську школу № 134 російські окупанти знищили цілеспрямовано. Це сталося на початку вторгнення – 27 лютого.

До теми – Зеленський у Харкові оглянув зруйновані будинки: дивіться відео