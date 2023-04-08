Печатку виявили під час розкопок у рамках будівництва укриття та навчального корпусу ліцею імені Олександра Цинкаловського. Деталі історичної знахідки – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми У давньоєгипетському храмі знайшли тисячі муміфікованих баранячих голів

На пломбі зображено Святого Іоанна Хрестителя, а на звороті – проквітлий хрест

На Волині знайшли митну пломбу з періоду Київської Русі. Зазначають, що її було виготовлено на рубежі XI-XII століть, вона належить до "дорогичинського типу".

На Волині знайшли митну пломбу часів Київської Русі / Фото Віктор Чухрай

Історичну нахідку було зроблено під час розкопок урочища "Апостольщина", що проводилися у рамках будівництва укриття та навчального корпусу ліцею імені Олександра Цинкаловського. На пломбі зображено Святого Іоанна Хрестителя, а на звороті – проквітлий хрест.

Артефакт знайшли під час розкопок урочища "Апостольщина" / Фото Віктор Чухрай

Річ мініатюрна, діаметрами всього 13х10 міліметрів, вислі печатки такого типу мають подібну іконографію, однак значно крупніші та масивніші,

– зазначив археолог.

На жаль, наразі невідомо, кому з правителів належить печатка. Однак розкопки стали наймасштабнішими археологічними дослідженнями княжого Володимира за всю історію, зазначив Віктор Баюк.

Зверніть увагу Мексиканські археологи відкрили незвичайну гробницю мая з людськими останками всередині

На Івано-Франківщині археологи знайшли кістку первісної тварини