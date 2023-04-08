Печатку виявили під час розкопок у рамках будівництва укриття та навчального корпусу ліцею імені Олександра Цинкаловського. Деталі історичної знахідки – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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На пломбі зображено Святого Іоанна Хрестителя, а на звороті – проквітлий хрест
На Волині знайшли митну пломбу з періоду Київської Русі. Зазначають, що її було виготовлено на рубежі XI-XII століть, вона належить до "дорогичинського типу".
На Волині знайшли митну пломбу часів Київської Русі / Фото Віктор Чухрай
Історичну нахідку було зроблено під час розкопок урочища "Апостольщина", що проводилися у рамках будівництва укриття та навчального корпусу ліцею імені Олександра Цинкаловського. На пломбі зображено Святого Іоанна Хрестителя, а на звороті – проквітлий хрест.
Артефакт знайшли під час розкопок урочища "Апостольщина" / Фото Віктор Чухрай
Річ мініатюрна, діаметрами всього 13х10 міліметрів, вислі печатки такого типу мають подібну іконографію, однак значно крупніші та масивніші,
– зазначив археолог.
На жаль, наразі невідомо, кому з правителів належить печатка. Однак розкопки стали наймасштабнішими археологічними дослідженнями княжого Володимира за всю історію, зазначив Віктор Баюк.
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На Івано-Франківщині археологи знайшли кістку первісної тварини
- У Івано-Франківській області на території національного заповідника "Давній Галич" археологи знайшли рештки первісної тварини. Про це повідомив директор заповідника Володимир Олійник.
- Щоб визначити вид тварини археологи звернуться до експертів та проведуть вуглецевий аналіз. Однак точно можна сказати, що виявлені кістки не належать свійській тварині.
- Директор заповідника припускає, що це міг бути мамонт, втім, інформацію мають підтвердити відповідні спеціалісти. Велика кістка є дуже крихкою, тому при діставанні розламалася на дві частини.