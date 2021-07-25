Постачали до ОАЕ: на Волині поліція викрила незаконну схему збуту бурштину

На Волині правоохоронці викрили та припинили діяльність злочинної групи, що причетна до незаконних операцій з бурштином. Зокрема, за результатами обшуків вилучили майже 300 кілограмів каміння.

Правоохоронці провели 16 обшуків за місцями проживання правопорушників й транспорті, причетному до злочинної діяльності. Під час обшуків ліквідували 3 підпільні цехи для обробки каміння, які зловмисники обладнали у Ковелі та Луцьку.

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У приміщеннях виявили та вилучили приблизно 300 кілограмів обробленого та необробленого бурштину різної фракції, готові вироби з каміння, станки для ручної обробки й перероблення та додаткове обладнання. Окрім цього, знайшли пістолет та готівку.

Орієнтовна вартість вилученого обладнання та дорогоцінного каміння сягає приблизно мільйона гривень,

– мовиться у повідомленні пресслужби Національної поліції.

Хто причетний до організації нелегальної діяльності

Згідно з інформацією правоохоронців, створив злочинну групу та налагодив незаконну схему придбання, зберігання й переробки незаконно видобутого на території Волинської, Рівненської та Житомирської областей бурштину-сирцю 34-річний мешканець Ковеля, який:

забезпечував фінансування діяльності;

проводив збір та виплату грошей;

визначав розмір винагороди кожному учаснику групи.



Під час обшуківа у злочинців виявили готівку / Фото Нацполіції

Окрім організатора, до незаконної діяльності причетні ще 9 осіб, які є мешканцями Волинської та Рівненської областей.

"Товар" потрапляв до ОАЕ

Учасники групи купували каміння та здійснювали його переробку у відповідних цехах. Готові вироби переправляли до Польщі митним контролем, звідти "товар" потрапляв до Об'єднаних Арабських Еміратів, де його й збували.



Зловмисники переправляли готові вироби до Польщі / Фото Нацполіції

Водночас отримані незаконним шляхом гроші фігуранти самостійно перевозили до України. У межах розпочатого кримінального провадження тривають слідчі дії.

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Розв'язують питання щодо накладення арешту на вилучене майно та проведення необхідних експертиз. Усім учасникам злочинної групи оголосять про підозру щодо незаконного видобування, збуту, придбання та переробка бурштину зокрема.