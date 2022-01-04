На Волині помер кіборг Анатолій Левуш

4 січня 2022 , 08:24
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Джерело:

фейсбук Рожищенської районної ГО "Рука Допомоги"

На Волині помер український військовий Анатолій Левуш, який у 2014 році брав участь в обороні Донецького аеропорту. Офіційна причина смерті бійця наразі невідома.

Деталі смерті кіборга

Про смерть Левуша у місцевій-фейсбук групі повідомила користувачка Світлана Войтович. Відомо, що кіборг пішов із життя 3 січня.

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Щойно пришла сумна звістка. Пішов з життя при не відомих обставинах наш побратим, захисник і просто чудовий чоловік Левуш Анатолій Євгенович, 
– заявила Войтович.

Левуш проживав у селі Береськ, Доросинівської ОТГ. Поховають захисника у рідному селі 4 січня об 11:30.

У померлого військового залишилися мати та 3 дорослих дітей: дочка Катерина й сини Олег та Дмитро. Дружина кіборга померла рік тому.

За даними видання "Район. Рожище", Левушу стало зле вночі проти 3 січня. Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Що відомо про Анатолія Левуша

  • Військового мобілізували у 2014 році.
  • Він брав участь у боях за Донецький аеропорт восени 2014 року. 
Зверніть увагу! В останній день 2021 року проросійські бойовики вбили на Донбасі військового Збройних сил України Станіслава Богуславського. Воїн був молодшим сержантом 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади. У цей день окупанти обстріляли Травневе, Авдіївку та Водяне.

Повний текст публікації Світлани Войтович:

Щойно пришла сумна звістка. Пішов з життя при не відомих обставинах наш побратим, захисник і просто чудовий чоловік Левуш Анатолій Євгенович, з села Береськ.
Повну інформацію надам пізніше, як буде все відомо.
Вічна та світла пам'ять! Рідним та близьким щирі співчуття!

Автор: Софія Мінджоса