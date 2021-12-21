На Волині позашляховик зіткнувся з мікроавтобусом: постраждали діти

У Волинській області 20 грудня сталась масштабна аварія, в якій постраждали 7 людей. Позашляховик зіткнувся з мікроавтобусом. У результаті троє дітей потрапили до реанімації.

ДТП сталось близько 19:00 на автодорозі поблизу села Верба Володимир-Волинського району. Mitsubishi Pajero врізався у Volkswagen Transporter T5.

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Постраждали діти

Внаслідок ДТП постраждав 45-річний водій автомобіля Mitsubishi Pajero та четверо пасажирів. Серед них були діти віком 11, 14 та 16 років. Усі жителі Львова.

Водій Volkswagen Transporter T 5 та двоє його пасажирів теж травмувались. Вони з Ковельського району Волині. Усіх постраждалих, окрім водія Mitsubishi Pajero, забрали до лікарні.

Поліція відкрила справу щодо порушення правил безпеки дорожнього руху.



Мікроавтобус, що втрапив у ДТП / Фото поліції

У якому стані постраждалі

Керівник диспетчерської служби екстреної медичної допомоги Станіслав Лінік розповів про травми постраждалих, інформує "Суспільне". У них є переломи, забої різних ступенів, закриті черепно-мозкові травми.

Дітей після детального огляду перевезли на лікування в обласну дитячу клінічну лікарню. Зараз вони перебувають в реанімації.

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