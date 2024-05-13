Півтисячі людей долучилися до пошуків: на Волині розшукали зниклих 2-річних діток

Батько дворічних Аліси та Артема звернувся до поліції, коли діти зникли під час гри на подвір'ї. Рідні самостійно шукали дітей протягом майже трьох годин, а потім звернулися за допомогою до поліції.

До пошуків долучилися понад 130 правоохоронців. Також відомо, що пошуками займалися рятувальники, нацгвардійці, кінологи та мешканці найближчих сіл, загалом понад півтисячі людей.

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Діти гралися на подвір’ї та зникли

У повідомлені правоохоронців зазначається, що місцевість є болотистою, тому ризики були дуже високими.

Після опівночі в чагарниках розшукали дівчинку – вона була дуже налякана, але неушкоджена. Пошуки її братика тривали цілу ніч. Сьогодні вранці за декілька кілометрів від дому знайшли і хлопчика. Він сильно змерз, але живий, дитину одразу передали на огляд лікарям,

– розповіли у Нацполіції.

Правоохоронці повідомили, що маленькі Аліса та Артем наразі перебувають у одному з медичних закладів. Там зазначили, що життю та здоров'ю діток нічого не загрожує.

Як відбувалися пошуки діток / Фото Нацполіції України

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