Цигарки переправляли гелікоптером: на Волині СБУ затримала групу контрабандистів

СБУ на Волині заблокувала діяльність міжрегіональної злочинної групи, яка займалася контрабандою. Щодня ділки переправляли через кордон цигарок на суму до 30 тисяч доларів.

За даними правоохоронців, в одній зі східних областей України ділки придбали гелікоптер Robinson r-44. Навесні 2021 року учасники злочинної групи обладнали літальний апарат для контрабандних перевезень.

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Щоб приховати контрабанду від прикордонників, гелікоптер літав тільки на низькій висоті.

У вільний "від роботи" час літальний апарат перебував у замаскованих ангарах.

Затримати ділків вдалося у Ковельському районі. Тоді вони саме намагалися перемістити понад 15 тисяч пачок українських цигарок.

Під час затримання в учасників злочинної групи вилучили також гелікоптер та мікроавтобус. Загальна сума конфіскованого "добра" становить майже 85 тисяч доларів.

Наразі триває досудове слідство. Ділкам готуються повідомити про підозру.

Глава Державної прикордонної служби назвав контрабанду однією з головних загроз на українському кордоні.



Ділків затримали на Волині / Світлина СБУ



Вилучений товар / Світлина СБУ