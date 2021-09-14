На Волині трактор розчавив ковшем працівницю підприємства: жінка загинула на місці
Джерело:Поліція Волинської області
У селі Колодяжне Волинської області жінку на смерть розчавив ковшем трактор. Трагедія трапилася 13 вересня на одному з підприємств.
Працівниця загинула на місці. Правоохоронці наразі встановлюють всі обставини події.
Читайте також Обірвався ліфт одеської багатоповерхівки: дивом вижили матір із 2 дітьми
На Волині жінку розчавив трактор
Поліцейські 13 вересня прибули на виклик на підприємство в селі Колодяжне. Вони з'ясували, що 32-річний водій трактора, ймовірно, не дотримався заходів безпеки під час робіт.
Внаслідок цього 58-річну співробітниця товариства було притиснуто ковшем до стіни. Від отриманих травм жінка померла одразу.
Трактор розчавив працівницю підприємства / Фото пресслужби Нацполіції
За даними поліції, загибла та водій транспортного засобу – жителі Ковельського району Волинської області. Слідство за фактом інциденту наразі триває.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України. Мовиться про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.
У випадку доведення провини водію може загрожувати:
- до 5 років обмеження волі;
- до 8 років позбавлення волі з забороною на 3 роки обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.
Останні новини про аварії та ДТП
- На Харківському шосе в Києві 13 вересня вантажівка влетіла в маршрутку. Водій фури зім'яв задню частиун маршрутного таксі.
- Також 13 вересня на Хмельниччині зіткнулися 2 автомобілі ВАЗ. Внаслідок аварії загинули троє людей.
- У Харкові сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох машин таксі. За даними ЗМІ, водій одного авто проїхав на червоне світло і допустив зіткнення.