Ексзаступницю голови Волинської ОВА викрили на переправленні ухилянтів за кордон

Ексзаступницю голови Волинської ОВА та її спільників викрили на незаконному переправленні військовозобовʼязаних через кордон. Наразі їм вже обрали запобіжні заходи.

Окрім колишньої заступниці голови Волинської ОВА, у цьому брали участь керівники громадських організацій, фізичні особи-підприємці та інші.

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Подробиці злочинної схеми

З серпня 2022 року по квітень 2023 року група осіб організувала незаконне переправлення через кордон понад 100 військовозобов’язаних. Їх записували як волонтерів до системи "Шлях", що надавало змогу чоловікам безперешкодно перетинати кордон.

За версією слідства, вартість такої послуги становила близько 5 тисяч доларів США з людини. Гроші учасникам злочинної організації передавали через посередників.

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Наразі всім підозрюваним інкриміновано створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній, перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, а також незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332 КК України).

Зараз правоохоронці проводять розслідування, на цей час підозрюваним обрали запобіжні заходи.