На Волині викрили ворожого агента з ФСБ, який хотів вступити у тероборону

У Волинській області контррозвідка СБУ запобігла диверсії та викрила ворожого агента зі "сплячого резерву" ФСБ, який намагався вступити у ряди місцевої тероборони.

СБУ встановило, що у минулому диверсант проходив службу у спецпідрозділі "Беркут" та був охоронцем одного з українських високопосадовців.

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Після початку російської агресії у 2014 році він втік до Росії, але вже на початку 2022 року куратори з ФСБ дали зраднику вказівку повернутися в Україну.

Наші спрацювали на випередження

Контррозвідники СБУ вчасно зупинили ворога та не допустили диверсій серед захисників. У нього вилучили:

автомати,

рушницю,

пістолет та набої.

Наразі російського агента взяли під варту – йому повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу.



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