На Волині викрили ворожого агента з ФСБ, який хотів вступити у тероборону
Джерело:СБУ
У Волинській області контррозвідка СБУ запобігла диверсії та викрила ворожого агента зі "сплячого резерву" ФСБ, який намагався вступити у ряди місцевої тероборони.
СБУ встановило, що у минулому диверсант проходив службу у спецпідрозділі "Беркут" та був охоронцем одного з українських високопосадовців.
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Після початку російської агресії у 2014 році він втік до Росії, але вже на початку 2022 року куратори з ФСБ дали зраднику вказівку повернутися в Україну.
Наші спрацювали на випередження
Контррозвідники СБУ вчасно зупинили ворога та не допустили диверсій серед захисників. У нього вилучили:
- автомати,
- рушницю,
- пістолет та набої.
Наразі російського агента взяли під варту – йому повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу.
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