На Волині військові збили 3 ракети, які запустили з території Білорусі

Українським силам ППО вдалося збити 3 ворожих ракети на Волині. Відомо, що їх запустили з території Білорусі.

Про це повідомив заступник голови Волинської ОВА Андрій Ярмольський.

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Мінус три ворожі ракети

Сили ППО спрацювали на відмінно: усі три ракети вдалося успішно збити.

За оперативними даними це були ракети, які йшли зі сторони Білорусі, – зазначив пан Ярмольський.

Нагадаємо, сьогодні на Волині двічі оголошували повітряну тривогу. Під час першої, яка тривала з 16:12 по 19:18, голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко зазначав, що сили ППО збили поблизу Луцька літальний об’єкт. Це міг бути або безпілотник, або ракета.

Додамо, за даними Генштабу ЗСУ, існує висока ймовірність, що армія Білорусі нападе на Україну на Волинському напрямку. Українські військові готові до такого розвитку подій: вони дадуть відсіч окупантам. Цікаво, що білоруський народ проти того, щоб армія "влізла" у війну Росії проти України.

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