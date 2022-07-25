На Волині військові збили російські безпілотники: уламки впали на будинки, є жертва

На Волинському напрямку було неспокійно. Наші військові збили ворожі безпілотники.

Уламки з пристроїв упали на будинки людей. Очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко повідомив, що через це є жертва.

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Працювала ППО

Погуляйко зауважив, що мешканці Волині 25 липня могли чути вибухи.

Це робота протиповітряної оборони. Зокрема військові збили два БПЛА. Уламки одного з них пошкодили приватні будинки,

– пояснив голова ОВА.

Через падіння уламків ворожого пристрою є жертви. Одна людина загинула, кілька поранених перебувають у лікарні. Обставини встановлюють.

Зауважимо, що для цього регіону небезпеку становить кордон із білоруссю. Саме ця країна стала співучасницею нападу на нашу територію. білоруси пустили росіян, щоб ті наступали на Північ нашої держави. Окрім того, з території білорусі нас неодноразово обстрілювали. Для цього білорусь пускала в свій повітряний простір російські винищувачі. Очевидно, диктаторський режим самопроголошеного президента олександра лукашенка не може заспокоїтись і допомагає путіну.

Окрім того, наша розвідка попереджала про різні провокації з цієї території. Адже росія завозила туди своїх людей для того, щоб вони вчиняли різні диверсії. Мали підривати школи та інші цивільні будівлі. Таким чином хотіли звинуватити Україну, щоб ймовірний наступ був виправданий. Та наша розвідка про все дізналась і швидко оприлюднила ворожі плани. Поки що це завадило їхньому здійсненню.

Загроза наступу з білорусі

Волинський та Поліський напрямки перебувають під посиленою охороною наших військових. Адже армія білоруського диктатора проводить на кордоні з Україною навчання. Маневри кожного разу продовжують під різними приводами. Тепер вони триватимуть щонайменше до 31 липня. Та військовий експерт Денис Попович казав, що наразі не варто боятися наступу з цієї території.

Але радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко розповідав, що саме через продовження навчань білоруської армії, загроза нападу залишається. Ці військові навчання тривають вже понад місяць.

Натомість у 100 Окремій бригаді територіальної оборони Волині запевняли, що на кордоні Україні та білорусі немає ознак наступальних формувань. Ситуація впродовж останнього тижня не змінилася. Тероборонівці запевнили, що з іншими військовими сил оборони області надійно тримають рубіж під контролем.

Припущення експерта, що буде з білоруських військових, якщо наважаться на вторгнення: дивіться відео