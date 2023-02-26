На Волині загинув боєць ТрО: за розслідування взялися правоохоронці та військові

Уранці 25 лютого на Волині під час виконання бойового завдання загинув боєць Територіальної оборони. Причини та обставини трагедії зараз встановлює слідство.

Цю трагічну звістку в коментарі 24 Каналу підтвердив пресофіцер 100-ї бригади Територіальної оборони Сергій Хомінський. Воїн загинув під час виконання завдання.

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Що відомо про трагедію

Сергій Хомінський не уточнив деталей трагедії, через яку загинув боєць окремого підрозділу 100-ї бригади ТРО, однак відзначив, що зараз триває слідство, яке проводять правоохоронці та військові.

На світанку 25 лютого 2023 року виконуючи бойове завдання загинув військовослужбовець одного з окремих батальйонів Волинської бригади територіальної оборони. Слідство ведуть правоохоронні органи, також проводиться службове розслідування відповідними підрозділами бригади,

– повідомив Хомінський.

Водночас мережею вже шириться інформація про те, що уранці 25 лютого на Волині нібито відбулася перестрілка на кордоні з Білоруссю, унаслідок чого й міг загинути воїн. Пресофіцер 100-ї бригади Тероборони закликав людей не поширювати фейки та довіряти тільки офіційній інформації.

До слова, білоруські пропагандисти опублікували спростування новини про перестрілку на кордоні, заявивши, що жодних подібних інцидентів не було.

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