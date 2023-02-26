На Волині загинув боєць ТрО: за розслідування взялися правоохоронці та військові
Уранці 25 лютого на Волині під час виконання бойового завдання загинув боєць Територіальної оборони. Причини та обставини трагедії зараз встановлює слідство.
Цю трагічну звістку в коментарі 24 Каналу підтвердив пресофіцер 100-ї бригади Територіальної оборони Сергій Хомінський. Воїн загинув під час виконання завдання.
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Що відомо про трагедію
Сергій Хомінський не уточнив деталей трагедії, через яку загинув боєць окремого підрозділу 100-ї бригади ТРО, однак відзначив, що зараз триває слідство, яке проводять правоохоронці та військові.
На світанку 25 лютого 2023 року виконуючи бойове завдання загинув військовослужбовець одного з окремих батальйонів Волинської бригади територіальної оборони. Слідство ведуть правоохоронні органи, також проводиться службове розслідування відповідними підрозділами бригади,
– повідомив Хомінський.
Водночас мережею вже шириться інформація про те, що уранці 25 лютого на Волині нібито відбулася перестрілка на кордоні з Білоруссю, унаслідок чого й міг загинути воїн. Пресофіцер 100-ї бригади Тероборони закликав людей не поширювати фейки та довіряти тільки офіційній інформації.
До слова, білоруські пропагандисти опублікували спростування новини про перестрілку на кордоні, заявивши, що жодних подібних інцидентів не було.Редакція 24 Каналу висловлює свої співчуття рідним та близьким загиблого воїна!
У боях за Україну загинув американський ветеран
- Днями стало відомо, що 16 лютого під час бойових дій загинув ветеран американської армії Ендрю Пітерс. Йому було лише 28 років, а родом він з Маршфілда, штат Вісконсін.
- Ендрю Пітерс до війни в Україні воював у 2014 році в Афганістані. Згодом він вступив до Міжнародного легіону оборони України, створеного для того, щоб громадяни інших держав могли долучатися до опору російським окупантам і боротися за глобальну безпеку.
- Батьки чоловіка підкреслили, що їхній син добре розумів, що є правильним, а що неправильним, а тому прагнув допомагати українцям.
- Зараз родина загиблого воїна співпрацює з посольством США в Києві, щоб повернути його тіло додому. Батьки воїна підкреслили ЗМІ, що вони діляться своєю історією, щоб нагадати співвітчизникам Америки, що "війна в Україні впливає не лише на українців".