Двоє дітей тікали від війни з Харкова: який стан потерпілих на Волині після падіння безпілотника
Джерело:Суспільне
Українські військові 25 липня на Волинському напрямку збили російські безпілотники. Унаслідок падіння уламків загинула одна людина та ще 5 отримали поранення. Двоє людей досі перебувають у лікарні.
Двоє чоловіків досі у лікарні
Керівниця Ковельської районної військової адміністрації Ольга Черен розповіла, що після ворожих дій окупантів станом на ранок 26 липня у лікарні через травми перебувало двоє дорослих. Відомо, що уламки зенітної ракети та ворожого безпілотника впали в селі Дубове.
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Один із травмованих перебуває у травматології. У нього лікарі діагностували перелом ребер та лопатки. Інший чоловік, який постраждав, перебуває у хірургічному відділенні з переломом гомілки.
Ольга Черен розповіла, що один із травмованих чоловіків – рідний брат загиблого. На момент падіння уламків чоловіки перебували в гаражі, який від удару повністю зруйнований.
Окрім двох дорослих, також постраждало троє дітей. На момент падіння уламків діти, двоє з яких переселенці, перебували в будинку. Після огляду та надання меддопомоги їх відпустили додому.
У дітей був стан переляку. Двоє з них приїхали в Дубове з Харкова, ховаючись від тих бомбардувань,
– повідомила керівниця РВА.
Загиблого жителя села Дубове ховатимуть 26 липня. Йому було 70 років.
Що відомо про ворожі безпілотники на Волині
- 25 липня близько 15 години з'явилася інформація, що українські військові знищили 2 ворожі безпілотники на Волинському напрямку. Уламки одно ворожого БпЛА впали й пошкодили приватні будинки.
- В повітряному командуванні "Захід" розповіли, що безпілотники прибули з території білорусі й проводили розвідку об'єктів у Волинській області. На перехоплення БпЛА підняли винищувач, а також спрацювала система ППО.
- Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко опублікував фото наслідків руйнувань.
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