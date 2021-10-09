На Волині зіткнулися два мікроавтобуси: постраждали люди

На виїзді з міста Нововолинськ, що на Волині, зіткнулись два мікроавтобуси. Внаслідок аварії потраждали 3 людей.

Двох госпіталізували у стані середньої важкості. Попередньо відомо, що один з автобусів намагався обігнати інший автомобіль.

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На Волині зіткнулись бус та маршрутка: постраждали 3 людей

Аварія трапилася на виїзді з Нововолинська в сторону Володимира. Орієнтовно в обідню пору 9 жовтня зіткнулись мікроавтобус Renault та Volkswagen. Один із них їздив сполученням "Нововолинськ-Ковель".

Volkswagen LT, обганяючи, зіткнувся з Renault Master,

– розповіла речниця Нацполіції Волині.

За словами речниці Ольги Бузулук, – двоє потерпілих доставлені в лікарню з травмами та забоями.

Директор Волинського центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль розповів, що двох людей у стані середньої важкості доправили у Нововолинську міську лікарню. Натомість одна особа від госпіталізації відмовилась.

Старший лікар зміни "швидкої" розповіла, що травми отримали пасажири обох авто.

На Волині зіткнулись Volkswagen LT та Renault Master

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