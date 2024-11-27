Польща готова протягом доби розпочати ексгумації на Волині

Інститут національної пам'яті Польщі може розпочати ексгумаційні роботи на Волині протягом 24 годин. Там кажуть, що вже мають підготовлені команди та необхідну техніку.

На пресконференції 27 листопада президент Інституту національної пам'яті Польщі Кароль Навроцький нагадав, що ІНП "з 2017 року послідовно бореться за те, щоб усі результати ексгумацій та розкопок на Волині були правдою". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RMF24.

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У Польщі зробили гучну заяву щодо ексгумації на Волині

У 2017 році ІНП надіслав перший запит на проведення пошуково-ексгумаційних робіт. За словами Навроцького, на зараз вони надіслали вже дев'ять таких запитів і жоден з них не був прийнятий українською стороною.

Він також додав, що коли публічні декларації політиків – це не просто політичні декларації, то в Інституті національної пам'яті чекають на офіційне підтвердження і відповідь на запити.

Варто зазначити, що ІНП є єдиною установою, що готова взятися за ексгумаційні роботи на Волині. Навроцький запевнив, що у розпорядженні установи є достатньо людей та техніки. Якщо буде офіційне рішення з цього питання – на Волинь приїдуть підготовлені команди.

Бюро розшуку та ідентифікації ІНП готове провести реальні пошуки на Волині протягом 24 годин. Тож ми чекаємо на офіційне підтвердження цієї інформації,

– каже Кароль Навроцький.

Президент ІНП додав, що пошуки можуть розпочатися попри війну в Україні. За його словами, вона не має жодного впливу на ефективність діяльності працівників Інституту національної пам'яті.

Раніше Польща та Україна домовилися щодо проведення ексгумації жертв Волинської трагедії на території України. У спільній заяві міністри закордонних справ України та Польщі заявили, що "рішуче налаштовані розв'язати спірні питання спільного минулого".

Наразі країни працюють над пошуками практичних механізмів для організації пошуків та ексгумацій.

Голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович вважає, що українці й поляки мають поважати біль і втрати з протилежного боку та визнати відповідальність за злочини конкретних людей зі своєї сторони.

За словами Дробовича, щоб досягти добросусідських відносин із Польщею, потрібно переосмислити певні речі.