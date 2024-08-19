Уповноважений з прав людини відреагував на заяви Волинського ТЦК та СП. Там днями заявили, що ЗМІ поширили відео, яке намагається створити "резонанс" довкола роботи військкомату.

У ТЦК заявили, що звинувачення журналістів про проведення когось поза чергою військовослужбовцями ТЦК – абсолютно безпідставні й не підтверджуються жодними фактами. Там запевнили, що для різного виду послуг є своя черга.

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Що заявили у Волинському ТЦК та СП

Щодо втручання адвокатів у процес мобілізації та проходження ВЛК: процес мобілізації та проходження військово-лікарської комісії є чітко регламентованими процедурами, що визначаються законодавством України. Ці процедури мають на меті забезпечити безпеку та ефективність комплектування Збройних Сил України, враховуючи як права військовозобов'язаних, так і потреби оборони держави,

– заявили у військкоматі.

Волинський обласний ТЦК та СП назвав 4 причини, чому адвокати не мають втручатись у процеси мобілізації:

процедури мобілізації та медичного огляду мають спеціалізований характер і вимагають відповідних знань та навичок, якими володіють уповноважені посадові особи та медичні фахівці;

втручання адвокатів може призвести до порушення об'єктивності та незалежності процесу мобілізації та медичного огляду;

процеси мобілізації та медичного огляду мають важливе значення для національної безпеки, і їхнє дотримання повинно бути поза впливом будь-яких зовнішніх осіб чи організацій;

відповідно до пункту 58 постанови №560, особи, які мають право на відстрочку, подають особисто документи на ім'я голови комісії ТЦК та СП (крім заброньованих та посадових (службових) осіб, зазначених у підпунктах 16-23 пункту 1 додатка 5).

Як відреагував на слова ТЦК Лубінець

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини розповів, що його представництво у Волинській області нагадало, що згідно зі статтею 59 Конституції України кожен має право на професійну правничу допомогу. Ніхто в Україні не може бути позбавлений такого права, навіть в умовах воєнного стану.

Дмитро Лубінець заявив, що його представниця у Волинській області Юлія Спас скерувала відповідний лист до Волинського обласного ТЦК та СП, щоб роз'яснити та не допустити порушень прав громадян.

Згідно зі статтею 59 Конституції України, кожен має право на професійну правничу допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав, в тому числі й військовозобов'язані,

– запевнив Лубінець.

Він пояснив, що обмеження такого конституційного права недопустиме відповідно до частини 2 статті 64 Конституції України.

Як відреагували Національна асоціація адвокатів

Голова Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності Національної асоціації адвокатів Ігор Колесников заявив виданню "Закон і Бізнес", що позиція Волинського ТЦК: