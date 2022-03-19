У Волновасі окупанти "заарештували" понад 20 українських активістів

Понад 20 українських активістів з Волновахи опинилися у небезпеці. Ще у лютому вони були у "списках на ліквідацію", а тепер опинилися у руках окупантів.

Російські окупанти продовжують свою терористичну діяльність на території України. Ворог намагається залякати мирне населення та активних громадян.

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"Заарештування активістів"

У Волновасі російські окупанти "заарештували" понад 20 українських активістів. Вони опинилися у великій небезпеці – ворог давно на них "прицілився".

Всі ці активісти були в списках, про які в лютому повідомляли численні західні медіа – списках активістів, які мають бути "вбиті чи відправлені до таборів" після російського вторгнення на територію України,

– повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Дії бойовиків є військовим злочином та порушенням статей 3 та 34 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, статті 9 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права і статті 5 Європейської конвенції з прав людини.

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