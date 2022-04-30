"Володічка, не хотів би повторити?": ведучий 24 каналу звернувся до Путіна

Ведучий 24 каналу звернувся до Володимира Путіна на 66-ий день повномасштабної війни в Україні. Саме 30 квітня покінчив із життям Адольф Гітлер.

Артем Овдієнко зауважив, що росіяни часто "погрожують" тим, що вони нібито "можуть повторити". Тож у прямому ефірі 24 каналу журналіст запропонував Путіну таки повторити за Гітлером.

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"Росіяни, ви ж обіцяєте, що може повторити? Тепер в мене звернення безпосередньо до Володічки. Сьогодні ж 30 квітня? Чи не хотів би повторити ти за прикладом Гітлера і вкорорити собі віку?" – пожартував ведучий.

Овдієнко також нагадав, що існує декілька ймовірних версій смерті Гітлера. Припускають, що він або прийняв отруту, або застрелився разом зі своєю коханкою.

Володічка, нам обидва ці варіанти підходять. Будь ласка, або застрелись, або прийми отруту. Ми хотіли б святкувати смерть Гілтера і смерть Путіна в один день. Можеш повторити?

– підкреслив ведучий 24 каналу.

Нагадаємо, що раніше Артем Овдієнко вже звертався до очільника Кремля. Він наголосив, що хоч Путін роками готувався до війни з Україною, реальний стан справ показав, якою нікчемною є армія окупантів.

Ведучий 24 каналу звернувся до Путіна: дивіться відео