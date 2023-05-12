У бою з окупантами загинув художник-декоратор фільму "Памфір" Володимир Чорний

9 травня на війні загинув відомий український художник Володимир Чорний. Захищати Україну воїн пішов добровільно.

Про це повідомила кохана загиблого бійця Олена Білецька. Жінка присвятила йому зворушливий пост у соцмережі.

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" Навіть і мови не було відлиняти"

За словами жінки, Володимир Чорний пішов добровольцем навіть попри те, що його документів не було у військкоматі – їх загубили.

Ти міг би не йти, але ти не міг, не міг стояти осторонь, коли на твій дім напали. І так, ти став Супервоїном... ходив сам на позиції... Проводив по найнебезпечніших місцях військових, смаляв по ворогу, витягав поранених побратимів з поля бою, та добре заливав лою за комір росіянам,

– йдеться у пості.

Олена додала, що зараз вона відчуває дику лють за те, що росіяни знищили таку яскраву і щедру душею особистість.

Відомо, що Володимир Чорний свого часу працював декоратором фільму "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука. Режисер також висловив свої співчуття у зв'язку із загибеллю захисника.

Сухолиткий-Собчук опублікував фото з підготовки до зйомок сцени в Домі Молитви фільму "Памфір".

Володимир Чорний був декоратором фільму "Памфір" / Фото з фейсбуку Сухолиткого-Собчука

"Ти був одним з найнадійніших людей. Як сказав твій колега, в пам'яті залишиться тільки хороше. В пам'яті про тебе тільки світлі моменти. Герою Слава", – написав Сухолиткий-Собчук.

Втрати України на війні: останні новини

6 травня у бою з ворогом загинув Андрій Марків з села Хутір-Будилів Снятинської громади. Життя захисника обірвалось поблизу Бахмута. Полеглому воїну було лише 42 роки.

У Києві 1 травня попрощались з добровольцем Олександром Бондаренком, який раніше працював журналістом BBC. Він загинув під Кремінною.

На Сході загинув журналіст з Франції Арман Солдін. Його життя забрав ракетний обстріл з боку росіян.

Також загинув Олексій Титаренко, захищаючи Україну від російських окупантів. В Офісі Президента герой обіймав посаду головного консультанта Директорату з питань внутрішньої та гуманітарної політики.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого Володимира Чорного. Вічна пам'ять Герою!