У Чехії засновника фонду допомоги Україні судитимуть за привласнення коштів для біженців

Прокурор звинуватив засновника фонду "Help Ukraine" Володимира Гергеля у шахрайстві із субсидіями. А саме у розтраті коштів, призначених для інтеграції біженців.

Тепер чоловікові загрожує до десяти років тюремного ув'язнення, повідомив Чеському телебаченню представник празької міської прокуратури Альош Цимбала.

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Що відомо про справу

Гергель відкрив громадський центр "Розтили" у квітні 2022 року. Для своєї діяльності фонд отримав від Міністерства освіти дві субсидії на загальну суму 20 мільйонів крон.

Центр мав служити інтеграції українських дітей та їхніх батьків. Ці гроші повинні були піти, до прикладу, на навчання чеської мови. Умовою надання гранту було те, що участь дітей в адаптаційній групі буде безоплатною для батьків.

Проте, як з'ясувалося, фонд стягував з батьків плату. Крім того, він кілька місяців не платив своїм педагогам за виконану роботу.

На частину грошей Гергель придбав квартиру в Празі

За даними "Чеського телебачення", наступного дня після отримання першого гранту від міністерства, Володимир Гергель перевів з рахунку фонду на рахунок своєї матері 2 мільйони крон. Потім він зняв готівкою ще 6 мільйонів крон і вніс 8 мільйонів за купівлю квартири у Празі.

У рамках розслідування поліція конфіскувала майно на суму щонайменше 12 мільйонів, включаючи частку в житловому товаристві.

Поліція займається цією справою з 2023 року, обвинувальний висновок вони представили цієї весни. Прокурор задовольнив цю пропозицію на початку серпня, тож суд ухвалить рішення у справі.