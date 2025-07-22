Понад пів року вважався зниклим безвісти: на війні загинув захисник з Херсонщини

Росія продовжує свою загарбницьку війну проти Україну. Внаслідок російської агресії на фронті загинув військовий Володимир Гешко з Херсонської області.

Після виконання бойового завдання на сході понад пів року український захисник вважався зниклим безвісти. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Кочубеївську сільську військову адміністрацію.

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Що відомо про Володимира Гешка?

Гешко Володимир Володимирович народився 13 березня 1989 року. У лавах Сил оборони він служив стрільцем-снайпером морської піхоти. Чоловік мужньо боронив рідну землю.

Його життя обірвалося 4 січня 2025 року. Військовий загинув під час виконання бойового завдання на фронті в Донецькій області.

Понад пів року його вважали зниклим безвісти. У громаді кажуть, що всі вірили в диво, сподівалися на повернення захисника. Проте цього не сталося. Володимирові навіки лишилося 35 років.

Серце стискається від болю. Сьогодні родина Гешко Володимира Васильовича та Світлани Іванівни отримала офіційне сповіщення про загибель свого сина,

– написали у Кочубеївській сільській військовій адміністрації.

Там також висловили найглибші та найщиріші співчуття батькам, сестрі, всім рідним і близьким Героя.

До слова, раніше на Донеччині загинув 23-річний Богдан Карпович з Обухова. Він добровільно приєднався до війська у 2022 році та служив у 93-й окремій механізованій бригаді "Холодний Яр".