На війні загинув учасник контрнаступу й захисник Бахмута – десантник Володимир Хропко

У суботу, 22 лютого, поблизу Садків, що на Сумщині, в бою за Україну поліг Володимир Хропко. Воїн служив у 82-й окремій десантно-штурмовій бригаді.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Пирятинську громаду та Сергія Стерненка. Із захисником прощатимуться сьогодні, 2 березня, у місті Пирятин, звідки він родом.

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Добровільно повернувся в Україну

Володимир народився в 1987 році в Пирятині, у 2004 році закінчив міську школу №6. У професійно-технічному училищі №3 Полтави здобув фах слюсаря з ремонту рухомого складу. Опісля працював на Пирятинському сирзаводі, потім – експедитором, водієм у Києві. У листопаді 2021 року поїхав працювати за кордон.

Герой добровільно повернувся в Україну на початку повномасштабного вторгнення Росії, спершу служив у теробороні.

Володимир брав участь у контрнаступі на Харківському напрямку, захищав Бахмут. У складі десантно-штурмових військ воював у Запорізькій області, а з серпня 2024 року брав участь у наступі на Курщині.

У пам’яті тих, хто знав Володимира, він залишиться скромним, веселим, готовим завжди прийти на допомогу,

– йдеться в повідомленні.

Боєць пройшов шлях від солдата до старшого сержанта роти. За час служби Володимир відзначений грамотою міністра оборони України, відзнакою "За службу в розвідці", медалями "Захисник України", "За військову службу Україні", пам’ятною медаллю "За оборону міста Бахмут", відзнакою "Вогнепальна зброя" та подяками.

Нагадаємо, 27 лютого під час бойового виїзду загинув оператор безпілотників "Птахів Мадяра" Василь Ратушний, рідний брат активіста Романа Ратушного.