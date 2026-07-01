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24 Канал Новини України Перед смертю надсилав голосові повідомлення: відомі нові деталі загибелі командира 154 ОМБр
1 липня, 18:16
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Перед смертю надсилав голосові повідомлення: відомі нові деталі загибелі командира 154 ОМБр

Анастасія Колеснікова

28 червня поруч із лісосмугою на Запоріжжі було виявлено тіло командира 154 ОМБр Володимира Кононнікова. Полковник лежав на відкритій місцевості із вогнепальним пораненням у голові. Поряд знайшли його особистий пістолет.

Розслідування загибелі командира Кононнікова триває. У справі з'явилися нові деталі. Про них розповіло "Слідство.Інфо".

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Які нові деталі з'явилися у справі про загибель командира 154 ОМБр?

Спеціалізовна прокуратура у сфері оборони Східного регіону повідомляла, що вхідний отвір від кулі був на лівій скроні командира. Однак джерела видання "Слідства.Інфо" у поліції спростовують цю інформацію.

Там кажуть, що насправді вогнепальне поранення було справа, а вистріл був зроблений з "близької відстані". Пістолет виявили під рукою командира.

Редакція видання отримало фото загиблого. На ньому видно кров із лівого вуха. Саме тому хтось міг хибно подумати, що то і є рана.

Окрім того, за словами джерел, стало відомо, що незадовго до смерті Кононніков надсилав рідним і колегам голосові повідомлення та викурив сигарету. 

Зверніть увагу! На запитання видання, де все таки був вхідний отвір від кулі, у Спеціалізованій прокуратурі відповіли, що судово-медична експертиза ще триває.

Нагадаємо, що тіло Кононнікова виявили з вогнепальним пораненням голови о 07:38. У поліції зазначили, що попередньо, ознак насильницької смерті не виявлено. Наразі правоохоронці розслідують кілька версій загибелі командира. Серед них – самогубство, умисне вбивство, необережне поводження зі зброєю.

Зауважимо, що Володимир Кононніков очолював 154-ту окрему механізовану бригаду, створену у 2023 році. До цього він служив у Десантно-штурмових військах, де мав позивний "Конан". 

Бригада під його командуванням воювала на Харківському, а згодом на Запорізькому напрямку, зокрема біля Гуляйполя. У 2024 році президент нагородив Кононнікова орденом Богдана Хмельницького II ступеня, а у 2018 році він отримав орден III ступеня.

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