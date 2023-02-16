Весна і літо будуть непростими, – голова Укренерго зробив прогноз щодо ситуації зі світлом

Країна-агресорка не полишає спроб знеструмити всю Україну. Відтак, уночі 16 лютого окупанти влаштували масовану ракетну атаку по критичних об'єктах інфраструктури нашої держави.

Глава правління Укренерго Володимир Кудрицький розповів, що відключення електроенергії триватимуть й надалі. Однак варто зазначити, що тиск на енергосистему зменшується через підвищення температури.

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Які прогнози на наступні місяці

Кудрицький зазначив, що зменшення споживання буде компенсовано зниженням генерації. Об'єкти енергетики чергуватимуть з перервами в роботі через планові ремонти.

Весна і літо будуть непростими. Якщо обстріли закінчаться і ми матимемо можливість відновити безперервну роботу, то, швидше за все, ми досягнемо тривалого періоду без дефіциту, але ми не можемо бути впевнені,

– каже голова правління Укренерго.

Він також стверджує, що до наступної зими Україна накопичить достатній запас автотрансформаторів як вітчизняного виробництва, так і від іноземних донорів. Однак Кудрицький не уточнив, скільки їх потрібно.

Очільник правління Укренерго зазначив, що перемога в енергетиці ще не досягнута.

Ситуація зі світлом покращилася

За словами Кудрицького, незначні мережеві обмеження споживання спостерігаються тільки в Одеському районі та на Київщині.

"Вони пов'язані з тим, що розбиті мережі, які зараз відновлюються активно, все ще не здатні пропустити 100% обсягів електроенергії для того, щоб покрити 100% споживання в той чи інший час для цих областей", – сказав Кудрицький.

Серед причин стабілізації енергетичної ситуації: злагоджена робота енергетиків, ремонти, потепління та відповідне зниження споживання, імпорт електричної енергії з країн Європи.

За даними Укренерго, дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже п'яту добу.