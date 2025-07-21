Витрати більші, ніж доходи: сім'я львівського митника обросла дорогим майном

Працівника Львівської митниці викрили на придбанні нерухомості, яка коштує значно більше, ніж його офіційні доходи. Відомо, що дороге майно мають і члени його родини.

Про це пише 24 Канал з посиланням на NGL.media. Йдеться про заступника начальника митного поста "Рава-Руська", 38-річного Володимира Михалойка.

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Яке майно знайшли у власності Володимира Михалойка та його сім'ї?

Журналісти з'ясували, що Володимир Михалойко з 2022 року має квартири, автомобілі та цінні папери, які вартують більше, ніж посадовець заробляє. Його родина проживає в Мостиськах, дружина Михалойка Галина була радницею тодішнього голови районної ради.

Володимир Михалойко з 2020 року прагнув потрапити на посаду начальника відділу митного оформлення митного поста "Смільниця". Роботи він тоді не мав, а його річний дохід становив 20,5 тисяч гривень, що задекларовані як подарунок від батька. Також родина мала менше ніж 2 тисячі гривень від здачі в оренду магазину.

У 2022 році Володимир влаштувався на митницю заступником начальника управління адміністративно-господарської діяльності Львівської митниці. Тоді його родині вже належали будинок, квартира, земельні ділянки й нежитлові приміщення у Мостиськах та Городку. Також в декларації Михалойка є Mercedes-Benz GLE 350D та Audi Q7, однак вони записані на матір та тестя.

До НАЗК Володимир Михалойко подав інформацію про 110 тисяч євро та 60 тисяч доларів, які йому нібито подарував батько. Як з'ясували журналісти зазначили, батько посадовця Петро Михалойко працював директором школи у селі Крисовичі. Бізнесу, з якого в нього могли бути такі доходи, він ніколи не вів. У 2020 році батько Володимира помер, а його дружина Любов зазначила, що гроші надходили від доньки, яка працює за кордоном.

Першу декларацію на посаді працівника митниці Володимир Михалойко подав у жовтні 2023 року. Там зазначалося, що чоловік за рік придбав два паркомісця в ЖК "Гіацинт-Люкс" у Львові біля Стрийського парку. Його дружина Галина згодом купила там квартиру площею 57,6 квадратних метрів, але в декларації за той рік майно відсутнє. Також у цьому ЖК квартиру площею 92,1 квадратних метрів придбала мама Володимира Михалойка.

Згідно з офіційними даними, однокімнатна квартира у ЖК "Гіацинт-Люкс" коштувала від 132 тисяч доларів, а двокімнатна – від 135 тисяч доларів. Попри такі витрати заощадження Михалойків не зменшились. Але їхні офіційні доходи навіть не дозволяли придбати таку нерухомість. На двох подружжя Михалойків у 2022 році заробили 119,5 тисячі гривень. Мама Володимира Михалойка переконувала, що житло частково знову оплатила донька, яка проживає в Італії. Проте митник не подавав у декларації фінансову допомогу від сестри. Також родина нібито продала хату в селі, з чого мала додатковий дохід.

Крім квартири у 2022 році пані Любов придбала Audi Q7 2018 року випуску. Дружина Володимира Михалойка того ж року придбала цінні папери, що коштували понад мільйон гривень та відкрила рахунки у польському банку Pekao. Там вона мала 20,1 тисячі євро та майже 20 тисяч доларів.

Подружжю Михалойків належать магазини у Мостиськах, Городку та Львові. Торговим бізнесом керує сестра Галини Михалойко Тетяна Мазур. У неї відкрито ФОП, але гроші з онлайн-купівель йдуть на особисту картку пані Тетяни. На жінку також записаний електрокар Jaguar I-Pace 2020 року випуску, яким користується Володимир Михалойко. Водночас в його ж автопарку є записані на батьків Audi Q7 та Mercedes-Benz GLE 350D. Про свої доходи митник зазначає, що отримує лише менш як 2 тисячі гривень від надання в оренду одного з магазинів компанії "Волиньтабак".

З 2024 року Михалойко працює заступником начальника митного поста "Рава-Руська". Торік його офіційний дохід становив менше як 500 тисяч гривень. А дружина почала працювати у фітнес-центрі та заробила ще майже 100 тисяч гривень. Це найбільші офіційні доходи сім'ї.

NGL.media змогли дізнатися від керівника місцевої ГО "Волонтерський рух Мостищини" Василя Ісанського, що Володимир Михалойко є патріотом і меценатом. Однак розмір допомоги волонтер не назвав.

За рік родина втратила 40 тисяч євро, адже Галина Михалойко знову придбала цінні папери. У червні 2025 року вона отримала право власності на квартиру у ЖК "Гіацинт-Люкс".

Офіційні коментарі щодо своїх статків Володимир та Галина Михалойко давати відмовилися.

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